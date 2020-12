Com carreata, Mosqueiro celebra o Círio de Nossa Senhora do Ó neste domingo

A Arquidiocese de Belém realiza neste domingo (13) a 134ª edição do Círio Nossa Senhora do Ó, com tema "Na missão com Maria, abramos as portas para o Salvador e nossa casa se encher de alegria". A festa será transmitida pelas redes sociais da paróquia.

Este ano devido a pandemia e as recomendações dos órgãos de segurança e saúde a programação não terá procissões, apenas a Imagem de Nossa Senhora do Ó passará em carro aberto pelas ruas do Distrito de Mosqueiro, com percursos mais curtos e com tempo reduzido.

Trasladação

No sábado (12) será realizada uma missa, às 18h, presidida pelo Pároco, Cônego Cristóvão Freitas, na Paróquia de Nossa Senhora do Ó, em seguida sairá a Trasladação com a Imagem de Nossa Senhora em carro aberto para Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado.

No domingo (13), a festa religiosa contará com celebração presidida pelo Cônego Cristóvão, às 8h, na Capela Sagrado Coração de Jesus, e em seguida a Berlinda com a imagem de Nossa Senhora do Ó sairá em carro aberto para a Igreja Matriz, localizada na Vila.

Entre os dias 13 e 18, ocorrerá a festividade que contará com oração do terço, às 5h30; novena, às 18h; e Santa Missa, às 6h e 18h30. No dia de Nossa Senhora do Ó, quinta-feira (18) haverá Missa Solene presidida pelo pároco em honra a padroeira e pelos 152 anos da paróquia, celebrado do dia 10 de dezembro.

Após a celebração haverá uma Procissão Luminosa, com saída da Igreja Matriz percorrendo algumas ruas e retornando para a Igreja. Após a chegada da procissão terá programação cultural e o encerramento da festividade.

Serviço: 134ª Círio de Nossa Senhora do Ó – Mosqueiro

Data/Hora: Domingo (13), às 8h. Saída na Capela Sagrado Coração de Jesus (Av.16 de Novembro, - Chapéu Virado) para Paróquia de Nossa Senhora do Ó, na Villa