Com cadeia do açaí fortalecida, Pará registra 2 mil unidades produtivas cadastradas

O Pará alcançou a marca de 2.356 Unidades Produtivas (UPs) de açaí cadastradas no Estado. As UPs são áreas utilizadas pelos produtores para plantar determinadas culturas nas propriedades.

Segundo dados da Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará (Adepará), Cametá, Igarapé-Miri e São Sebastião da Boa Vista são os municípios com maior número de Unidades Produtivas cadastradas, com 221, 166 e 135 respectivamente. Em relação ao número de UPs cadastradas por Regional, Abaetetuba (796), Breves (565) e Soure (103) lideram.

Em relação à Guia de Trânsito Vegetal (GTV), já foram emitidas 2.722, o que representa um total de 20.437 toneladas de açaí. Por Regional, os maiores números se concentram em Abaetetuba (799), Santarém (572) e Capitão Poço (374). Para emissão da GTV, o produtor de açaí do território paraense deve se cadastrar na Adepará. A emissão da guia será feita com base nos registros e cadastros de produtores existentes, visando atestar a origem da carga. O cadastro deverá ser atualizado a cada safra e os dados relativos à produção vão necessitar de atualização cada vez que o fruto for transportado.

De acordo com a fiscal estadual da unidade de Guia de Trânsito Vegetal (GTV) da Adepará, Joselena Tavares. “Esse número é o efeito do compromisso da Agência com esse setor, é resultado do trabalho sério que vem sendo executado por nossos servidores, em todos os 144 municípios paraenses. O cadastro é um passo essencial e estamos fortalecendo as parcerias com instituições públicas e privadas no sentido de organizar cada vez mais a cadeia produtiva do açaí nos municípios”, afirmou.

Para realizar o cadastro junto à Adepará, o produtor deve procurar a Unidade Local mais próxima de sua propriedade. O órgão está presente nos 144 municípios paraenses. Depois de cadastrado, o produtor pode emitir a GTV nas Unidades da Adepará ou acessando diretamente o Sistema de Integração Agropecuária (Siapec - 3).