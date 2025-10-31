Capa Jornal Amazônia
Com BRT Metropolitano, retornos da BR-316 serão desativados e conversões feitas pelos viadutos

A medida, detalhada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) nesta sexta-feira (31), faz parte das mudanças na dinâmica do trecho

O Liberal
fonte

Fechamento dos retornos visa aumentar a segurança e a fluidez do trânsito no trecho, que recebe cerca de 49 mil veículos por dia (Foto: Raphael Luz | Agência Pará)

Após a entrega do BRT Metropolitano, os retornos ao longo da rodovia BR-316 serão fechados, e as conversões deverão ser feitas apenas pelos viadutos instalados ao longo da via. A medida, detalhada pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran) nesta sexta-feira (31), faz parte das mudanças na dinâmica do trecho, que teve os antigos retornos desativados para garantir mais segurança com o início da circulação dos ônibus do sistema.

Com a retirada dos semáforos e o fechamento dos retornos, o trânsito passa a fluir de forma mais segura e contínua, reduzindo pontos de congestionamento e melhorando o tempo de deslocamento de quem utiliza a BR-316 diariamente, como aponta o Detran, responsável pela fiscalização da rodovia do km 1 ao km 18.

“As conversões de retornos, que estavam sendo realizadas nos cruzamentos do Entroncamento, Mário Covas, Ananin e Avenida Independência, ocupavam as pistas do pavimento rígido. Com o início do tráfego dos ônibus do BRT, essas manobras se tornaram arriscadas e aumentaram significativamente o potencial de colisão entre veículos. Por isso, os retornos agora devem ser realizados exclusivamente pelos viadutos existentes a cada cerca de 3km da rodovia”, explica o coordenador de Fiscalização e Operações do Detran, Ivan Feitosa.

O coordenador também destaca que o BRT Metropolitano foi projetado para integrar o transporte público e dar mais fluidez ao trânsito, assim como ocorre em grandes centros urbanos do país. Ele ressalta ainda que o Detran segue intensificando a fiscalização e o monitoramento por câmeras inteligentes, que registram automaticamente infrações como avanço de sinal vermelho e conversões irregulares na pista exclusiva do BRT.

“A BR-316 é a principal via de entrada e saída de Belém, além de interligar municípios de grande densidade populacional como Ananindeua e Marituba. Essas mudanças são necessárias para acompanhar o crescimento do tráfego e garantir mais segurança a todos os usuários da via”, reforça Feitosa.

