Com bênção e procissão, Domingo de Ramos abre Semana Santa em Belém

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, recordando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, símbolo de humildade e acolhimento. Na Arquidiocese de Belém, a data está sendo celebrada com bênção dos ramos, procissões e missas nas 109 paróquias.

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Na Catedral Metropolitana de Belém, a programação começou por volta de 8h30, com a procissão de Ramos saindo da Igreja Santo Alexandre. Em seguida, haverá e missa presidida por Dom Julio Endi Akamine. Ao longo do dia, outros bispos também celebram em diferentes locais da região metropolitana.

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A data também marca a Coleta Nacional da Solidariedade, encerrando a Campanha da Fraternidade 2026, com o tema “Fraternidade e Moradia”. Parte dos recursos arrecadados será destinada a projetos sociais locais, incluindo a criação da “Casa do Pão”, voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, e outra parte ao fundo nacional coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.