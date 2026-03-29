Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Com bênção e procissão, Domingo de Ramos abre Semana Santa em Belém

Catedral Metropolitana de Belém, a programação teve início com a procissão saindo da Igreja Santo Alexandre

Dilson Pimentel
fonte

Fiéis saem às ruas da capital paraense na tradicional procissão de Ramos (Igor Mota / O Liberal)

O Domingo de Ramos marca o início da Semana Santa, recordando a entrada de Jesus Cristo em Jerusalém, símbolo de humildade e acolhimento. Na Arquidiocese de Belém, a data está sendo celebrada com bênção dos ramos, procissões e missas nas 109 paróquias.

Veja mais

image Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa
O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

image Domingo de Ramos abre a Semana Santa com tradição e reflexão entre católicos em Belém
Na capital, igrejas realizam missas e atos litúrgicos que marcam período central da fé cristã

Na Catedral Metropolitana de Belém, a programação começou por volta de 8h30, com a procissão de Ramos saindo da Igreja Santo Alexandre. Em seguida, haverá e missa presidida por Dom Julio Endi Akamine. Ao longo do dia, outros bispos também celebram em diferentes locais da região metropolitana.

Domingo de Ramos em Belém

A data também marca a Coleta Nacional da Solidariedade, encerrando a Campanha da Fraternidade 2026, com o tema “Fraternidade e Moradia”. Parte dos recursos arrecadados será destinada a projetos sociais locais, incluindo a criação da “Casa do Pão”, voltada ao acolhimento de pessoas em situação de rua, e outra parte ao fundo nacional coordenado pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

Expectativa

Páscoa impulsiona pequenos empreendedores e prevê crescimento de até 5% no varejo em Belém

Produção de chocolates artesanais cresce, enquanto setor projeta aumento nas vendas e enfrenta alta nos custos

29.03.26 8h30

SAÚDE

Fórum Amazônico discute avanço da obesidade e impacto na saúde hepática da região Norte

O evento contou com a participação do professor norte-americano Arun Sanyal e da pesquisadora Claudia Oliveira para debater diagnóstico e prevenção da MASLD

28.03.26 11h54

CELEBRAÇÃO

Homilia do Domingo de Ramos ressalta a realeza humilde de Jesus durante a abertura da Semana Santa

O padre Cláudio Pighin reflete sobre a entrada de Jesus em Jerusalém e destaca a doação de Cristo como a expressão máxima do amor de Deus pelos seus filhos

28.03.26 11h18

BELÉM

VÍDEO: 'Gangue' de macaquinhos invade rua do conjunto Marex, em Belém, atrás de comida

O registro foi feito nesta semana e rapidamente ganhou atenção pela quantidade de animais reunidos

24.03.26 12h57

MAIS LIDAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Domingo de Ramos abre a Semana Santa com tradição e reflexão entre católicos em Belém

Na capital, igrejas realizam missas e atos litúrgicos que marcam período central da fé cristã

29.03.26 8h30

religião

Com bênção e procissão, Domingo de Ramos abre Semana Santa em Belém

Catedral Metropolitana de Belém, a programação teve início com a procissão saindo da Igreja Santo Alexandre

29.03.26 8h50

CRÍTICA SOCIAL

Malhação de Judas na Cremação, em Belém, terá feminicídio como tema central em 2026

Sete associações se unem para levar mensagem de combate à violência contra a mulher durante a Semana Santa

29.03.26 9h00

BELÉM

Busca por autodefesa cresce entre mulheres diante do aumento da violência

Muitas alunas chegam em busca de condicionamento físico, mas também motivadas pelo medo da violência

29.03.26 8h00

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda