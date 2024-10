Com Belém no cenário, cresce 33% o número de cidades com porte de arma para Guarda Municipal

O número de guardas municipais equipadas com armas de fogo, no Brasil, cresceu 33% entre 2019 e 2023. Os dados são Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados nesta quinta-feira (31). A Região Norte foi a que teve o aumento mais expressivo, registrando elevação de 110% no período da pesquisa. Belém foi uma das cidades que entrou para este cenário em 2022, quando todos os agentes da Guarda Municipal (GMB) começaram a ser habilitados para o porte de arma de fogo.

De acordo com a pesquisa, o efetivo de guardas municipais que portam algum tipo de arma, em todo o Brasil, cresceu de 22% para 30% entre 2019 e 2023. Em cidades com até 10 mil habitantes, o aumento do uso de arma de fogo pelas Guardas foi, em média, de 97% entre os anos de 2019 e 2023.

A Região Norte superou as demais no aumento do uso de arma de fogo por suas Guardas, registrando elevação de 110% de 2019 para 2023. Em Belém, o efetivo da GMB começou a ser habilitado para o porte de arma em 2022. Segundo a Prefeitura, até o fim daquele ano, os servidores já estariam atuando com os armamentos. O curso de Capacitação e Habilitação ao Porte de Arma de Fogo foi ministrado para os guardas municipais de Belém ainda em novembro de 2022.

Guardas tiveram aumento de função

De acordo com a pesquisa, houve também uma ampliação do escopo das atividades desenvolvidas pelas Guardas Municipais em comparação aos resultados de 2019. O patrulhamento de vias públicas passou para segunda atividade mais desenvolvida por guardas municipais, em 86,8% dos municípios, depois da atribuição tradicional de proteção de bens, equipamentos e prédios do município (92,6%). A função de patrulhamento também ultrapassa atividades de segurança em eventos/comemorações, com 83,0%, e de auxílio à Polícia Militar em 80,1% das cidades em 2019.

No aumento das obrigações das Guardas municipais, também cresceram as atividades de auxílio ao público, chegando a 83,9%, e ações educativas junto à população com 78,4%. Os atendimentos sociais foram encontrados em 60,5%, dos municípios.

Aumento no efetivo

Os dados do IBGE mostram que, entre 2019 e 2023, houve um aumento de 11,3% no número de municípios que implementaram a Guarda Municipal na sua estrutura de segurança pública. O número de guardas efetivos também apresentou aumento de de 2,4% no período.

A exceção na expansão do efetivo, nos últimos anos, ocorreu nas cidades com população entre 50 mil a 100 mil e com mais de 500 mil habitantes – com recuo de 5,6% e 9,1%, respectivamente – além da Região Centro-Oeste, que registrou um decréscimo de 2,9%, no efetivo de suas forças de segurança.

Classe teve aumento de ganhos

Nos últimos quatro anos, entre 2019 e 2023, houve um aumento significativo no salário inicial da carreira de guardas municipais. O número de prefeituras que pagavam até R$ 1.000 de salário inicial foi de 289 para 8 cidades no período analisado. Os dados ainda indicam que houve crescimento de 307,8% no número de cidades cujo salário inicial par a Guarda estava entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. O número de municípios que pagam mais de R$ 5 mil, para iniciantes na carreira, foi de 1 para 18 locais.

Entre os que instituíram um plano de carreira para esses profissionais, em relação ao ano de 2019, houve um crescimento de 25,3%. Nas cidades com até 5 mil habitantes, esse aumento percentual foi de 76,7%.

(Com informações de CNN Brasil).