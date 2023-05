Com atração musical, 2ª edição da Quermesse Mariana começa neste sábado, em Belém

Com a apresentação da banda Shalom, a 2ª edição da Quermesse Mariana, em formato de mini arraial, começou na noite deste sábado (27) e seguirá até 4 de junho, das 18 às 22 horas, na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, em Belém.

A programação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) foi lançada em 2022 com o objetivo de levar o conceito e a realização do Arraial de Nazaré para outras épocas do ano com a evangelização das famílias. O evento segue o estilo da programação “Na Praça com Maria” e terá atrações musicais, barracas com vendas de artesanatos e artigos religiosos, além de brinquedos infláveis e uma praça de alimentação.

Na noite deste sábado, houve o show da banda Shalom. Titular da Diretoria de Arraial e Arrecadação, Albano Martins disse que o arraial é um espaço de congraçamento, de oração e de alegria. “Enfim, um balão de ensaio para o nosso arraial de outubro (no Círio)”, afirmou.

“A programação vai deste sábado até o próximo domingo, enriquecida também durante a semana pela coroação de Nossa Senhora, com apresentação do cartaz do Círio, no dia 31”, contou. Albano afirmou que todos os dias, após a missa das 18 horas, haverá três atrações diárias, com apoio da Talentos da Amazônia e do Sebrae.

“Atrações importantes no cenário cultural paraense: Banda Warilou, Xeiro Verde, Pinduca, Orquestra Sinfônica do Theatro da Paz Amazônia Jazz Band, Carol Ferreira. Enfim, uma turma boa. Também há alguns ministérios de música católica. É uma estratégia nossa, um desejo de ocupação da Praça Santuário”, disse.

A assistente social Zuleide Marques, 66 anos, participou da 2ª edição da Quermesse Mariana. “É uma total renovação. É um momento único, porque o espírito santo invade nosso ser e nos traz os dons preciosos que precisamos para viver todos os dias, em especial alegria, força”, afirmou.

VEJA MAIS:

A banda Shalom se apresentou, na noite deste sábado, na abertura da 2ª edição da Quermesse Mariana, em formato de mini arraial, na Praça Santuário (Dilson Pimentel/Especial para O Liberal)

Também durante a quermesse volta o projeto EcoCírio

Durante o período da Quermesse também serão realizados outros momentos que já fazem parte da agenda de eventos que antecedem o Círio: a subida da Imagem Original ao Glória, dia 31 de maio, às 18h, na Basílica Santuário; e a apresentação do Cartaz do Círio 2023, dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário.

Ainda durante a Quermesse volta o projeto EcoCírio, em parceria com empresas de tratamento de resíduos, instituições sem fins lucrativos, grupos de pesquisa, estudantes e jovens voluntários para incentivar a separação de materiais descartados e a conscientização ambiental nas celebrações deste ano.

Uma das principais funções do cartaz do Círio é divulgar a grande festa católica que é realizada no segundo domingo de outubro. Este evento, organizado pela DFN, é aberto ao público desde 2007. A apresentação do cartaz é feita em uma grande estrutura metálica, instalada no centro da Praça Santuário. Após a apresentação oficial, exemplares do cartaz serão distribuídos, gratuitamente, aos presentes.

A produção do Cartaz foi feita pela agência Mendes Comunicação e o fotógrafo escolhido para produzir a imagem principal é Soraya Montanheiro, com ilustração de Guilherme Lamoglia.

Serviço:

• Quermesse Mariana: de 27 de maio a 04 de junho, das 18 às 22h, na Praça Santuário

• Missa de coroação de Nossa Senhora e subida da Imagem Original: dia 31 de maio, às 18h, na Basílica Santuário

• Apresentação do Cartaz do Círio 2023: dia 31 de maio, a partir de 19h30, na Praça Santuário

• Encerramento da Quermesse Mariana: dia 04 de junho

Entrada gratuita