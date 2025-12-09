Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Com 12 romarias, programação do Círio de Nª Sra. do Ó segue até domingo (14), em Mosqueiro

Este ano, o tema é “Salve Maria, Esperança Nossa, Salve!”

O Liberal
fonte

Edição passada do Círio de Nossa Senhora do Ó. (Foto: Carmem Helena/O Liberal (arquivo))

Com uma programação extensa que conta com 12 romarias, o Círio de Nossa Senhora do Ó será realizado neste domingo (14), no distrito de Mosqueiro. Este ano, o tema é “Salve Maria, Esperança Nossa, Salve!”. A programação inicia nesta terça-feira (9), com a Romaria dos órgãos de segurança com saída da Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Carananduba para o Santuário de Nossa Senhora do Ó, na Vila. 

Na quarta-feira (10), terá a Moto Rodoviária às 16h, saindo da Capela São Sebastião, Baía do Sol para o Santuário de Nossa Senhora do Ó, na Vila. Na quinta-feira (11) às 12h, terá Caminhada da Fé, com saída após a missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o Santuário. Na sexta-feira (12), às 6h, partirá do Santuário o Romaria do Pedal para Fazenda da Esperança, na chegada haverá Santa Missa.  A noite terá a missa de encerramento das peregrinações às 18h30, no Santuário.  

No sábado (13), às 6h30 ocorrerá a saída da Procissão Fluvial, concentração no santuário e   saída do Porto Pelé, passando na Comunidade do Caruaru e chegada no Terminal Hidroviário de Mosqueiro, encerrando com Santa Missa no Mercado Municipal.  À noite, às 18h, ocorrerá a missa campal na Praça Matriz (Vila), seguida da Trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Ó para a Capela do Sagrado Coração de Jesus (Orla do Chapéu-Virado).

140° edição do Círio de Nossa Senhora do Ó

No domingo (08), às 7h, será celebrada a Santa Missa do Círio de Nossa Senhora do Ó, em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus (Orla do Chapéu-Virado), presidida pelo Padre Francimar Ferreira Lopes, Vigário Episcopal e pároco do Santuário de Nossa Senhora do Ó.  Em seguida sairá a procissão do Círio de Nossa Senhora do Ó com destino ao Santuário, na Vila.

O percurso: Saindo da Capela do Sagrado Coração de Jesus no bairro do Chapéu Virado, segue pela Av. 16 de Novembro, dobrando na Rua Rodolfo Pamplona; Rua Rodolfo Pamplona, dobrando na rua 15 de Novembro; Rua 15 de Novembro, dobrando na Tv. Siqueira Mendes; Tv. Siqueira Mendes, dobrando na Rua da Pedreira; Rua Da Pedreira, dobrando na Rua Coronel Bentes, seguindo até o Santuário.

A festividade de Nossa Senhora do Ó será realizada até o dia 21 de dezembro, com programação a partir das 17h, incluindo Missa e Arraial com vendas de comidas e atrações culturais. Na quinta-feira (18), Dia de Nossa Senhora do Ó, padroeira de Mosqueiro,  a Missa Solene será celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito. Seguida de Procissão Luminosa, com saída da Igreja Matriz, percorrendo algumas ruas e retornando da Igreja. Após a chegada da procissão, haverá programação cultural.  No sábado (20), às 08h, a Romaria da Acessibilidade e o Romaria da Juventude às 16h30. Já no domingo (21), às 08h, o Círio das Crianças e o encerramento da festividade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

círio de nossa senhora do ó

círio de mosqueiro
Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

CELEBRAÇÃO

Vigilância e fé marcam celebração do Primeiro Domingo do Advento na sede do Grupo Liberal

Padre Cláudio Pighin conduziu a cerimônia, destacando a mensagem do Evangelho e a importância de aplicar os ensinamentos de Cristo na vida cotidiana

30.11.25 12h30

Polêmica

Após críticar Belém, chanceler alemão gera polêmica com declaração sobre Angola

Friedrich Merz esteve em Luanda para participar da cúpula entre a União Europeia e a União Africana

26.11.25 11h41

BELÉM

Grupo Liberal promove corte de cabelo para homens em atividade alusiva ao Novembro Azul

Na terça (25/11), o mesmo serviço acontecerá para os profissionais da TV Liberal

24.11.25 15h52

Concuros

Pará deve abrir mais de 4 mil vagas em concursos públicos; veja quais são

Seleções incluem oportunidades na SEFA, Seduc, Polícia Científica e outros órgãos, com salários que chegam a R$ 16,6 mil

17.11.25 7h15

MAIS LIDAS EM BELÉM

METANOL

Caso de metanol em Belém: 'Se a dose fosse maior, teríamos o óbito', alerta médico

O caso do engenheiro Flávio Acatauassu expõe o perigo de bebidas adulteradas e mostra como a quantidade ingerida e a intervenção médica evitaram o pior

07.12.25 10h00

uísque

EXCLUSIVO: O Liberal tem acesso ao exame que comprova contaminação por metanol em Belém

Em entrevista exclusiva a O Liberal, o engenheiro paraense Flávio Acatauassu confirma ter sido vítima de bebida com metanol e denúncia negligência médica

07.12.25 7h53

METANOL

Supermercado se pronuncia sobre caso de uísque com metanol e engenheiro contaminado em Belém

Neste domingo (7), a rede comunicou as medidas tomadas para investigação da situação

07.12.25 16h18

ENEM 2025

Jovem de 20 anos formado em TI faz Enem para mudar de área: 'Não gostei'

André Felipe Dias já é graduado em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, mas realizou a prova neste domingo (7) buscando uma vaga em Terapia Ocupacional

07.12.25 17h22

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda