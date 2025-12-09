Com 12 romarias, programação do Círio de Nª Sra. do Ó segue até domingo (14), em Mosqueiro

Com uma programação extensa que conta com 12 romarias, o Círio de Nossa Senhora do Ó será realizado neste domingo (14), no distrito de Mosqueiro. Este ano, o tema é “Salve Maria, Esperança Nossa, Salve!”. A programação inicia nesta terça-feira (9), com a Romaria dos órgãos de segurança com saída da Paróquia Nossa Senhora da Conceição – Carananduba para o Santuário de Nossa Senhora do Ó, na Vila.

Na quarta-feira (10), terá a Moto Rodoviária às 16h, saindo da Capela São Sebastião, Baía do Sol para o Santuário de Nossa Senhora do Ó, na Vila. Na quinta-feira (11) às 12h, terá Caminhada da Fé, com saída após a missa na Comunidade Nossa Senhora do Perpétuo Socorro para o Santuário. Na sexta-feira (12), às 6h, partirá do Santuário o Romaria do Pedal para Fazenda da Esperança, na chegada haverá Santa Missa. A noite terá a missa de encerramento das peregrinações às 18h30, no Santuário.

No sábado (13), às 6h30 ocorrerá a saída da Procissão Fluvial, concentração no santuário e saída do Porto Pelé, passando na Comunidade do Caruaru e chegada no Terminal Hidroviário de Mosqueiro, encerrando com Santa Missa no Mercado Municipal. À noite, às 18h, ocorrerá a missa campal na Praça Matriz (Vila), seguida da Trasladação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora do Ó para a Capela do Sagrado Coração de Jesus (Orla do Chapéu-Virado).

140° edição do Círio de Nossa Senhora do Ó

No domingo (08), às 7h, será celebrada a Santa Missa do Círio de Nossa Senhora do Ó, em frente à Capela do Sagrado Coração de Jesus (Orla do Chapéu-Virado), presidida pelo Padre Francimar Ferreira Lopes, Vigário Episcopal e pároco do Santuário de Nossa Senhora do Ó. Em seguida sairá a procissão do Círio de Nossa Senhora do Ó com destino ao Santuário, na Vila.

O percurso: Saindo da Capela do Sagrado Coração de Jesus no bairro do Chapéu Virado, segue pela Av. 16 de Novembro, dobrando na Rua Rodolfo Pamplona; Rua Rodolfo Pamplona, dobrando na rua 15 de Novembro; Rua 15 de Novembro, dobrando na Tv. Siqueira Mendes; Tv. Siqueira Mendes, dobrando na Rua da Pedreira; Rua Da Pedreira, dobrando na Rua Coronel Bentes, seguindo até o Santuário.

A festividade de Nossa Senhora do Ó será realizada até o dia 21 de dezembro, com programação a partir das 17h, incluindo Missa e Arraial com vendas de comidas e atrações culturais. Na quinta-feira (18), Dia de Nossa Senhora do Ó, padroeira de Mosqueiro, a Missa Solene será celebrada por Dom Alberto Taveira Corrêa, Arcebispo Emérito. Seguida de Procissão Luminosa, com saída da Igreja Matriz, percorrendo algumas ruas e retornando da Igreja. Após a chegada da procissão, haverá programação cultural. No sábado (20), às 08h, a Romaria da Acessibilidade e o Romaria da Juventude às 16h30. Já no domingo (21), às 08h, o Círio das Crianças e o encerramento da festividade.