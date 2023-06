Colônias de férias ajudam pais que trabalham em julho e garantem diversão da criançada

Durante o mês de julho, algumas famílias aproveitam para curtir o verão amazônico e as férias escolares da criançada nas praias e balneários do estado e de fora dele. Mas, para pais e mães que precisam trabalhar em julho, a realidade é diferente e muitos precisam dividir o tempo entre o emprego e as crianças, que passam tempo integral em casa. Nesses casos, as colônias de férias são uma alternativa. Com programações diversas e atendendo a várias faixas etárias, as opções são múltiplas. Em Belém, a nutricionista Ingrid Mariana explica como essa é uma excelente opção para o filho, Romeo Picucci, de 1 ano.

“É uma vantagem tanto para mim como profissional, porque assim eu tenho mais tempo para o meu trabalho, mas também para o meu filho, pois isso aqui é muito especial. Então eu não me preocupo em trazê-lo, para ter uma atividade extracurricular, até porque estando de férias, ele estaria muito tempo em casa, e eu preciso trabalhar. O legal daqui é que você pode vir junto, então você também pode estar acompanhando o seu bebê”, destaca a nutricionista, que escolheu a colônia de férias do Espaço de Educação e Livre Brincar Mamãe Full Time.

A opção também foi selecionada pela decoradora Bruna Dias, mãe do Ricardo, de 2 anos. Ela relata a excelente experiência envolvendo colônia de férias. “A possibilidade de ter um espaço lúdico, em que as crianças possam brincar em livre contato com a natureza, eu acho não só importante para mães e pais terem uma possibilidade, já que precisamos trabalhar, mas também para a vivência das crianças. A gente consegue ter benefícios tanto para ambos. É muito importante a interação das crianças durante esse período para aprendizado, para a vivência delas, então esse local pra mim é maravilhoso”, explica a decoradora.

(Ivan Duarte/O Liberal)

O Espaço de Educação e Livre Brincar Mamãe Full Time está localizado na avenida Serzedelo Corrêa, bairro da Batista Campos, em Belém, e oferece programação temática com grupos divididos por faixa etária e turno. O público atendido vai dos seis meses aos 10 anos de idade, com planos que variam de R$ 135 a R$ 1,3 mil, de acordo com a frequência de dias escolhidos. Este ano, a colônia de férias tem como tema “Uma viagem pela Região Norte”. A dinâmica inclui histórias para ouvir, contar e interpretar; pinturas, desenhos, recorte, colagens nos papéis, nas paredes, lajotas, telas e até no corpo; música e dança; comidas para preparar e para provar; experiências sensoriais e científicas. Mais informações e inscrições: (91) 98409.8686.

Mais opções

Palavra da Vida

Endereço: Avenida Joaquim Pereira de Queiroz, nº 450 - Begolândia (Benevides)

Planos: Semana Kids (7-10 anos): 30 de junho a 3 de julho - R$ 459,90

Semana Teens (14-20 anos): 10 a 14 de julho - R$499,90

Semana Tweens (10-14 anos): 4 a 8 de julho - R$ 499,90

Programação: cultos evangélicos competições, paintball, oficinas, atividades ao ar livre, piscina, trilhas na mata

Mais informações e inscrições: https://beacons.ai/apvnorte

Colégio Equipe

Endereço: Colégio Equipe Cristal, Avenida Desembargador Paulo Frota, n° 1400 - Benguí

Planos: Faixa etária de 10 a 12 anos: 3 a 7 de julho

Faixa etária de 4 a 5 anos: 3 a 7 de julho R$ 459,90

Faixa etária de 6 a 9 anos: 3 a 7 de julho R$ 459,90

Valores a R$ 350 (sem alimentação) e R$ 450 (com alimentação)

Programação: brincadeiras, esportes, contação de histórias, competições, pinturas

Mais informações e inscrições: presencial (na recepção da unidade Cristal) e online https://www.eventbrite.com.br/e/colonia-de-ferias-equipe-registration-660767502387?aff=oddtdtcreator

Amazônia Aventura - Bosque Rodrigues Alves

Endereço: Bosque Rodrigues Alves, Avenida Almirante Barroso, nº 2305 - Marco

Planos: R$ 180 por criança (5 a 14 anos)

Programação: trilha ecológica, rapel, tirolesa, boia cross, recreação, jogos, caça ao tesouro

Mais informações e inscrições: (91) 98468-2150

Amazônia Aventura - Parque do Utinga

Endereço: Parque do Utinga, Avenida Joao Paulo II, s/n - Curió-Utinga

Planos: R$ 180 por criança (5 a 14 anos)

Programação: trilha ecológica, rapel, tirolesa, boia cross, recreação, jogos, caça ao tesouro

Mais informações e inscrições: (91) 98468-2150

Fun Fit Kids - Unidade Castelo Branco

Endereço: Travessa Castelo Branco, nº 1602 - Guamá

Planos: R$ 299 por semana (para crianças de 4 a 12 anos, divididas por faixa etária)

Programação: oficinas, atividades circenses, esportes, danças, atividades sensorias, cinema

Mais informações e inscrições: (91) 98178-1462

Fun Fit Kids - Unidade Duque

Endereço: Avenida Duque de Caxias, nº 1073 - Marco

Planos: R$ 299 por semana (para crianças de 4 a 12 anos, divididas por faixa etária)

Programação: oficinas, atividades circenses, esportes, danças, atividades sensorias, cinema

Mais informações e inscrições: (91) 99269-2010

Fun Fit Kids - Unidade Pariquis

Endereço: Rua dos Pariquis, nº 1321 - Batista Campos

Planos: R$ 299 por semana (para crianças de 4 a 12 anos, divididas por faixa etária)

Programação: oficinas, atividades circenses, esportes, danças, atividades sensorias, cinema

Mais informações e inscrições: (91) 98438-2810

Espaço Recreativo A Fazendinha

Endereço: Passagem Águas Verdes, nº 64-272 - Cidade Nova (Ananindeua)

Planos: R$ 450, segunda a sexta-feira (para crianças de 5 a 10 anos, divididas por faixa etária)

Programação: passeio a cavalo e charrete, pescaria, tirolesa, banho de piscina natural, intereção com animais

Mais informações e inscrições: (91) 99308-8813

Sesc em Ananindeua

Endereço: Avenida Governador Hélio Gueiros, nº 110 - Quarenta Horas (Ananindeua)

Planos: R$ 65 para dependentes de trabalhadores do comércio e R$ 140 para o público em geral (para crianças de 7 a 12 anos)

Programação: oficinas recreativas, gincanas temáticas, banho de piscina no parque aquático

Mais informações e inscrições: procurar a Central de Atendimento do Sesc em Ananindeua

Sesc em Castanhal – Crianças

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº 10 - Nova Olinda (Castanhal)

Planos: R$ 50 para dependentes de trabalhadores do comércio, R$ 80 para conveniados e R$ 100 para o público em geral (para crianças de 5 a 12 anos)

Programação: oficinas recreativas, gincanas temáticas, banho de piscina no parque aquático

Mais informações e inscrições: (91) 3721-2294 ou procurar a Central de Relacionamento com o Cliente do Sesc em Castanhal

Sesc em Castanhal – Jovens

Endereço: Avenida Barão do Rio Branco, nº 10 - Nova Olinda (Castanhal)

Planos: R$ 40 para dependentes de trabalhadores do comércio, R$ 50 para conveniados e R$ 70 para o público em geral (para crianças de 5 a 12 anos)

Programação: oficinas de teatro, portagem, grafite, DJ, esportes, espaço de jogos eletrônicos e piscina

Mais informações e inscrições: (91) 3721-2294 ou procurar a Central de Relacionamento com o Cliente do Sesc em Castanhal