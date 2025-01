Colônias de férias levam diversão e renovam a energia da criançada antes da volta às aulas em Belém

Com diversão e atividades educativas, as colônias de férias são opções de recreação para crianças e adolescentes durante o período de descanso, preparando-os com energia renovada e entusiasmo para a volta às aulas. Em Belém, as Usinas da Paz oferecem, até sábado (11), atividades esportivas e de lazer para a criançada. Entre oficinas esportivas e culturais, a programação também promove a integração social nesta reta final do recesso escolar.

A titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Elieth Braga, destaca que a colônia de férias também favorece a inclusão social de crianças e jovens por meio do esporte. “É um momento de interação, recebendo esporte, lazer e cultura. E é um momento extremamente exitoso de política pública porque essa criança que poderia estar em casa sem fazer nada, está aqui. E a Usina da Paz é feita com muito carinho para todo esse público”, relata a secretária.

Titular da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania (Seac), Elieth Braga (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Esse período que antecede o retorno às aulas é ideal para atividades recreativas, pois proporciona o gasto de energia e prepara as crianças para retomar a rotina, como pontua o coordenador de esportes da Usina da Paz do Guamá, Jânio Marinho. “Beneficiamos crianças com diversas atividades. É muito importante no final das férias ter esse lazer. As crianças precisam extravasar essa energia. As férias são para isso”, comenta.

A programação inclui jogos cooperativos, oficinas de artesanato, atividades aquáticas e campeonatos esportivos. Além disso, há espaços voltados para a leitura e o estímulo às habilidades criativas. Na Usina da Paz do Guamá, um dos momentos mais aguardados pelos participantes é os competições na piscina. E até mesmo os jogos na quadra de esportes.

“As crianças já passaram um semestre todo ‘ralando’. Nota por nota. Tudo para poder passar de ano. E, agora, é dado a eles o lazer e todas essas atividades que podem fazer com que a mente deles possam espairecer e que se livre daquela pressão. Tanto dos pais quanto dos professores do colégio, da vida. É fundamental que conjuguem esse lazer e entretenimento para que no retorno das aulas voltem suavizados”, diz Jânio.

Colônia de férias

Bem-estar

As atividades esportivas desenvolvidas na colônia de férias vão além da socialização, promovendo também o bem-estar da saúde mental, como destaca Jânio. “O esporte ainda ajuda a saúde mental, pois favorece e muito. Quando se faz uma atividade muscular, ali é produzido tantos hormônios, incluindo a serotonina, que dá a sensação de prazer, paz e liberdade. E os estudantes precisam disso no retorno das aulas”, completa.

Coordenador de esportes da Usina da Paz do Guamá, Jânio Marinho (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

Além disso, a colônia de férias é uma oportunidade para estimular o raciocínio e até mesmo a criatividade por meio das programações oferecidas. Nessa fase da vida, momentos como esses são indispensáveis: “E para as crianças tudo isso é ainda mais importante, porque estão em fase de crescimento, de estruturação orgânica, mental e psicológica, principalmente. Isso porque, se formos ver, existe muita pressão em cima de uma criança”, relata o coordenador.

Já para o coordenador-geral da Usina da Paz do Guamá, todas essas oficinas recreativas ajudam a afastar as crianças da ociosidade, promovendo desenvolvimento durante as férias: “A importância é trazer essa meninada para tirá-los da ociosidade. É fantástico. Temos cursos de robótica, de impressão 3D, temos cinema, gastronomia e apresentações da Fundação Cultural. O objetivo é manter essas crianças com o instinto de aprendizado. Trazemos esse movimento para toda a comunidade que tanto precisa”.

Diversão

A dona de casa Maria Margarida Lobato, de 50 anos, moradora do bairro, aproveitou a oportunidade para levar as crianças de sua casa à Usina da Paz do Guamá. Para encerrar as férias com diversão, ela acompanhou o filho Davi, de 10 anos, e o sobrinho Arthur Gael, de 9. “Com isso, os tira um pouco de frente das telas, do celular e da televisão. Eles se divertem e conhecem outras crianças. E aqui extravasam a energia dentro da piscina e na quadra de esportes. É o terceiro ano deles participando”, comenta.

Dona de casa Maria Margarida Lobato junto do filho e do sobrinho (Foto: Ivan Duarte / O Liberal)

O autônomo Ananias Santos, 40, pai da pequena Josiane Santos, de 9 anos, também compartilha o sentimento de satisfação. Ele levou a filha para as aulas de natação na Usina da Paz. “É a primeira vez que ela [a filha] participa. Com isso, ela pode se desenvolver mais ativa [fisicamente]. É bom, ela aprende a nadar. Não é só focar nos estudos, precisa de um momento de lazer. Quando ela chega em casa, fica feliz. Dá para ver o sorriso no rosto”, conta ele, ao destacar a importância do serviço da Seac.

Atendimento

As Colônias de Férias das Usinas estão atendendo cerca de 1,5 mil crianças e adolescentes, com programações nas 9 unidades em funcionamento em Belém e Região Metropolitana (Belém, Ananindeua e Marituba) e na região sudeste do Pará (Parauapebas e Canaã dos Carajás). A programação completa das atividades pode ser conferida no Instagram oficial @usinasdapaz ou diretamente em cada local. A programação é totalmente gratuita para os participantes já inscritos previamente.