Carona de moto é lançada dentro de bueiro após colisão entre veículos na Sacramenta

Um acidente envolvendo um carro particular e uma motocicleta terminou com uma pessoa que estava sendo conduzida como passageira pelo condutor da moto arremessada para dentro de um bueiro na tarde desta quarta-feira (6). Com a colisão, a mulher que vinha como carona acabou caindo do veículo e foi lançada diretamente para dentro da abertura da galeria, que estava sem a tampa de proteção. A colisão se deu na avenida Pedro Álvares Cabral, à esquina da rua São Sebastião, no bairro da Sacramenta, em Belém.

Um vídeo, postado no Twitter, registrou o atendimento feito à vítima pelo Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA), que prestou os primeiros socorros no local.

Motoqueiro cai em buraco na passagem são Benedito x PEDRO ÁLVARES CABRAL e é socorrido pelo Corpo de Bombeiros - pic.twitter.com/QHqpBkkb1q — Pará Notícias (@Paranoticias1) January 6, 2021

Em nota, o CMBPA informou que foi acionado por volta das 14h15 de hoje para atender uma ocorrência de acidente. A equipe fez o resgate da vítima de dentro do bueiro. A mulher, que não teve a identidade revelada, teve apenas escoriações e se queixou de dores na coluna. Após os primeiros socorros, ela foi transportada para um hospital próximo.

Moradores da região reclamam que o buraco onde a vítima caiu está aberto há mais de mês e que em outros pontos do bairro também há valas e bueiros descobertos, resultado de serviços não finalizados pela Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa).

Em nota, a Cosanpa alegou que o trecho está recebendo obras de substituição de rede, que vem sendo executadas em mais de 20 bairros da capital. Mas, que ainda este mês o serviço será concluído.

A companhia também informa que os trechos receberão a recomposição asfáltica, no caso das vias, e de concreto, no caso de calçadas.