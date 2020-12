Colisão entre veículos assusta condutores e provoca congestionamento na Lomas Valentinas

Um acidente parou o trânsito no cruzamento das avenidas Lomas Valentina e da Visconde de Inhaúma na tarde desta terça feira (29), no bairro da Pedreira, em Belém. Por volta das 16h, três veículos se envolveram em uma colisão: uma caminhonete Chevrolet S10 (QXT 2H92), um Fiat Idea (OTU 4163) e um Chevrolet Onix (Qva 5d28). Apesar da grande proporção do acidente, ninguém ficou gravemente ferido.

Testemunhas apontam que Jakeline da Silva Monteiro, de 53 anos, seguia pela Visconde de Inhaúma quando avançou a preferencial e colidiu com a caminhonete. Com o forte impacto, o automóvel da condutora capotou e atingiu ainda um terceiro veículo que estava estacionado. A mulher chegou a ficar presa dentro do carro, mas foi socorrida por populares. "Foi a própria população que a tirou de dentro do veículo. Ele teria começado a fumaçar e as pessoas ficaram com medo de que explodisse", detalha o socorrista Elton Nery, do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU). "Ela tá bem. O estado de saúde dela é estável", ressaltou. A mulher foi socorrida e encaminhada para uma unidade hospitalar.

O cabo Vila Real, do Corpo de Bombeiros, explica que a equipe esteve no local apenas para a retirada de óleo da pista, que vazou da caminhonete e poderia oferecer riscos para outros condutores. Nenhum veículo pegou fogo no local.

Dono do carro que estava estacionado, o servidor público Adriano Costa, de 32 anos, lamentou o acidente, mas se tranquilizou com a perda apenas material. Ele conta que estava indo para uma consulta de rotina com a esposa, quando decidiu deixar o carro em direção do canteiro central, na Lomas Valentinas. "Eu nem ia colocar aqui. Como não tinha vaga lá dentro, acabei colocando aqui", afirma. "É uma perda apenas material, agora é acionar o seguro", diz ele, que há 11 anos trabalha como Guarda de Nossa Senhora de Nazaré.