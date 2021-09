Colisão entre carro particular e ônibus deixa o trânsito lento no centro de Belém

Um acidente entre um carro particular e um ônibus da linha Guamá-Presidente Vargas foi registrado no final da tarde desta quinta-feira (23), na avenida Governador José Malcher, bairro de São Brás, em Belém. Segundo informações preliminares, o condutor do Chevrolet Prisma teria passado mal e perdido o controle do veículo, atingindo a lateral do coletivo. Ele sofreu algumas escoriações e foi socorrido.

O acidente ocorreu por volta das 17h, no perímetro entre as travessas 14 de Abril e Três de Maio, em frente a um posto de combustíveis. O ônibus trafegava na faixa exclusiva quando foi atingido pelo veículo menor. Segundo testemunhas, o condutor do carro particular teria sofrido uma crise de ansiedade e passou mal, perdendo o controle da direção.

A lateral do carro ficou bastante avariada após a colisão. Uma ambulância foi acionada por populares e socorreu o condutor. No momento do acidente, por sorte, não havia nenhum passageiro dentro do ônibus, de acordo com o motorista do coletivo.

Por volta das 19h20, os dois veículos ainda estavam parados no local do acidente, e ainda não havia nenhum agente de trânsito para organizar o fluxo de veículos, que ficou mais lento. Carros e motocicletas que passavam pelo local precisaram desviar do acidente.