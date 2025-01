Coleta de entulho é retomada em Belém com canal para solicitação do serviço

O serviço de recolhimento de entulho de Belém foi retomado na última quarta-feira (29/01) e poderá ser solicitado pelo Disk Entulho da Secretaria Municipal de Saneamento (Sesan). De acordo com a Prefeitura Municipal de Belém (PMB), o serviço estava suspenso desde a gestão anterior. A medida visa assegurar a limpeza das ruas da cidade.

O serviço de coleta de entulho pode ser solicitado por qualquer pessoa por meio do Disk Entulho da Sesan, canal de mensagem (WhatsApp) pelo número (91) 98405-3100. O prazo de atendimento é de até 72h e recolhe, na casa do solicitante, até um metro cúbico de material que deve ser depositado na data prevista para evitar descarte na via pública.

A limpeza e serviços de manutenção da cidade integram o conjunto de prioridades assumido pela atual gestão municipal que realiza operações e mutirões em diferentes bairros com coleta de lixo, varrição, limpeza de bueiros e outras atividades.

Em menos de um mês de gestão a Sesan aponta que realizou a limpeza de mais de 30 mil metros de rede de drenagem de águas pluviais e, também, a limpeza de mais de 2.500 caixas de poços de visita, boca de lobo e caixa de inspeção.