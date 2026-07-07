Coleta de entulho atende conjuntos habitacionais de Belém ao longo de julho; veja os locais
Serviço atende conjuntos habitacionais da capital em datas programadas e busca reduzir o descarte irregular de resíduos
Moradores de diversos bairros e localidades de Belém contarão com um mutirão de coleta programada de entulho até o dia 31 de julho. O serviço, realizado pela Prefeitura de Belém, que iniciou no último dia 1º, atende conjuntos habitacionais da capital e tem como objetivo recolher resíduos descartados pelos moradores em datas previamente definidas.
A coleta é realizada conforme um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), com atendimento programado para os conjuntos habitacionais mapeados pelo município. Até esta quarta-feira (7), o serviço já havia atendido os conjuntos Maguari, Providência, Promorar, Kikuchi, Paraíso dos Pássaros e Euclides Figueiredo.
A programação segue ao longo do mês em outros conjuntos habitacionais da capital. A programação busca evitar o descarte irregular de entulho em vias públicas, canais e áreas verdes, problema que costuma se intensificar durante o período de férias, quando há aumento na produção de resíduos.
Veja o cronograma do mês de julho nos conjuntos:
- 08/07 – Tocantins
- 09/07 – Império Amazônico
- 10/07 – Maria Helena Coutinho
- 11/07 – Mendara
- 13/07 – Duas Irmãs
- 14/07 – Calil Hachen
- 15/07 – Satélite
- 16/07 – Mururé
- 17/07 – Gleba I
- 18/07 – Gleba II
- 20/07 – Catalina
- 21/07 – Xavante
- 22/07 – Canarinho
- 23/07 – Costa e Silva
- 24/07 – Ó de Almeida
- 25/07 – Zoe Mota Gueiros
- 27/07 – Tenoné I
- 28/07 – Tenoné II
- 29/07 – Quinta dos Paricás
- 30/07 – Parque União
- 31/07 – Xingu
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