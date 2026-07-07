Coleta de entulho atende conjuntos habitacionais de Belém ao longo de julho; veja os locais

Moradores de diversos bairros e localidades de Belém contarão com um mutirão de coleta programada de entulho até o dia 31 de julho. O serviço, realizado pela Prefeitura de Belém, que iniciou no último dia 1º, atende conjuntos habitacionais da capital e tem como objetivo recolher resíduos descartados pelos moradores em datas previamente definidas.

A coleta é realizada conforme um cronograma estabelecido pela Secretaria Municipal de Zeladoria e Conservação Urbana (Sezel), com atendimento programado para os conjuntos habitacionais mapeados pelo município. Até esta quarta-feira (7), o serviço já havia atendido os conjuntos Maguari, Providência, Promorar, Kikuchi, Paraíso dos Pássaros e Euclides Figueiredo.

A programação segue ao longo do mês em outros conjuntos habitacionais da capital. A programação busca evitar o descarte irregular de entulho em vias públicas, canais e áreas verdes, problema que costuma se intensificar durante o período de férias, quando há aumento na produção de resíduos.

Veja o cronograma do mês de julho nos conjuntos:

08/07 – Tocantins

09/07 – Império Amazônico

10/07 – Maria Helena Coutinho

11/07 – Mendara

13/07 – Duas Irmãs

14/07 – Calil Hachen

15/07 – Satélite

16/07 – Mururé

17/07 – Gleba I

18/07 – Gleba II

20/07 – Catalina

21/07 – Xavante

22/07 – Canarinho

23/07 – Costa e Silva

24/07 – Ó de Almeida

25/07 – Zoe Mota Gueiros

27/07 – Tenoné I

28/07 – Tenoné II

29/07 – Quinta dos Paricás

30/07 – Parque União

31/07 – Xingu