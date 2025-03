Colégio Santa Madre celebra a reabertura da Capela Imaculada Conceição em Belém

O Colégio Santa Madre realiza no domingo (30/3), no bairro da Marambaia, em Belém, uma solenidade especial para marcar a reabertura da Capela Imaculada Conceição, um espaço dedicado à espiritualidade, acolhimento e formação humana dentro da instituição. A celebração acontece durante o Ano Santo da Esperança, reforçando o compromisso do colégio com a fé, a educação integral e os valores cristãos.

A reabertura da capela representa um momento de renovação e profunda gratidão para toda a comunidade escolar. O espaço foi revitalizado para melhor acolher alunos, famílias, colaboradores e visitantes que buscam momentos de oração, reflexão e encontro com o sagrado.

Inspirado pelo Salmo 83 (“Felizes os que habitam em vossa casa, Senhor: aí eles vos louvam para sempre”), o evento será também uma oportunidade de reafirmar a missão do Colégio Santa Madre de formar cidadãos éticos, solidários e conscientes do seu papel na construção de um mundo mais justo e fraterno.

A cerimônia, presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar de Belém, vai contar com a presença de representantes da comunidade educativa, autoridades locais, lideranças religiosas e parceiros institucionais. Durante o evento, haverá momentos de espiritualidade, bênçãos e a consagração do espaço, agora preparado para novos ciclos de fé e esperança.

A capela, além de local de oração, será integrada às ações pedagógicas e pastorais da escola, sendo um espaço vivo de evangelização e diálogo com os valores do Evangelho.

Serviço

Evento: Reabertura da Capela Imaculada Conceição

Data: domingo (30/3)

Local: Colégio Santa Madre

Horário: 11h

Endereço: Rod. Augusto Montenegro, 122 - Marambaia