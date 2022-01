Colégio particular de Belém suspende as aulas diante do cenário de gripe e covid-19

Enquanto muitas instituições particulares de ensino do Pará se preparam para o início do ano letivo nesta segunda-feira (17), o Colégio Gentil Bittencourt, localizado no bairro de Nazaré, em Belém, suspendeu todas as atividades pedagógicas diante do atual cenário de gripe e de covid-19.

As aulas do ensino médio começaram no dia 12 de janeiro. Já as aulas do maternal ao 9º ano estavam marcadas para começar nesta segunda. Em nota divulgada neste domingo (16), por meio das redes sociais, o Gentil explicou que o retorno das atividades será no dia 24 de janeiro.

Confira a nota na íntegra:

"Cumpre-nos informar que, diante do aumento de casos de SRAG (Síndrome Respiratória Aguda Grave) e em decorrência do avanço da nova variante Ômicron, no cenário nacional e local, as atividades pedagógicas do Colégio Gentil Bittencourt serão suspensas até o dia 23.01, retornando no dia 24.01.2022. Certos de contar com sua compreensão e apoio, agradecemos a confiança e a manutenção dessa valiosa parceria família e escola".

O Sindicato dos Estabelecimentos Particulares de Ensino do Estado do Pará informou, também por meio de nota, que adiar o início do período letivo foi decisão individualizada do colégio e esclarece, ainda, que as escolas têm autonomia para tomar suas decisões.

"O Sinepe afirma que sempre incentivou e acompanhou todos os procedimentos de segurança em relação à covid, baseados nas orientações das autoridades sanitárias. Portanto, vale ressaltar, que desde março de 2020 as instituições de ensino particular adequaram seus espaços físicos para receber alunos, professores e servidores com segurança, atendendo todos os protocolos sanitários que continuam em vigor e que serão mantidos obedecendo as determinações publicadas em decretos do Governo do Estado", diz o comunicado.

Brasil

No último sábado (15), o Brasil registrou 49.459 novos casos conhecidos de covid-19 nas últimas 24 horas, chegando ao total de 22.975.323 diagnósticos confirmados desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de casos nos últimos 7 dias foi a 68.074. Esse foi o 3º dia consecutivo que esse número ficou acima de 60 mil. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +792%, indicando tendência de alta nos casos da doença.

Ainda no sábado, o país registrou 160 mortes por covid-19 nas últimas 24 horas, totalizando 621.007 óbitos desde o início da pandemia. Com isso, a média móvel de mortes nos últimos 7 dias foi de 147. Em comparação à média de 14 dias atrás, a variação foi de +49%, indicando tendência de alta nos óbitos decorrentes da doença. Os números nacionais foram divulgados pelo Consórcio de veículos de imprensa, a partir de dados das secretarias estaduais de Saúde.

Pará

No Pará, no último sábado (15), a Secretaria de Estado de Saúde Pública (Sespa) confirmou mais 107 novos casos e 3 óbitos de covid-19 que ocorreram nos últimos sete dias. Em relação à subnotificação das prefeituras, a Sespa confirmou mais 260 casos e 1 óbito ocorridos em dias anteriores. O boletim do sábado totalizou 633.356 casos e 17.237 óbitos no Pará desde o início da pandemia.