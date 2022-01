Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré empossa novo diretor nesta quinta-feira (13)

Foi empossado na manhã desta quinta-feira (13), o novo diretor do Colégio Marista Nossa Senhora de Nazaré, o pedagogo Ir. Paulo Henrique Soares Oliveira. A cerimônia realizada no auditório da instituição de ensino contou com a participação de membros da diretoria, além de professores, alunos e seus familiares. Ele assume o cargo que foi até o momento de Ir. Iranilson Correia de Lima, que esteve à frente da direção do Colégio por cinco anos e assumirá o cargo de vice-presidente da Província Marista Centro-Norte, em Brasília (DF).

Em seu discurso de posse, o Ir. Paulo Henrique Soares Oliveira relembrou a chegada dos primeiros irmãos no Norte do país e a missão Marista na região. “Quero fazer uma imersão na cultura e na história local para construirmos juntos a escola que desejamos. O Pará tem um capitulo impar na cultura, na política e na economia brasileira que descentram a perspectiva histórica demasiadamente sudestina e sulista. Muitas vezes a história do Brasil contada no sudeste não dá conta de narrar a riqueza da história do Norte, sobretudo de Belém, cidade que passo a habitar a partir de agora”, afirmou.

O Ir. Paulo Henrique Soares Oliveira frisou também que as circunstâncias educacionais contemporâneas pedem uma escola mais aberta, diversa, dialogal, tecnológica e disruptiva, sendo o gestor escolar e toda a comunidade escolar responsáveis pela educação evangelizadora que a rede Marista realiza.

“O princípio da responsabilidade inclui diretamente o cuidado com o outro, no caso do nosso colégio, o cuidado com os estudantes que aqui estão representados, o cuidado que está no centro do processo de ensino e aprendizagem, o cuidado com o corpo docente, todos vocês curadores do conhecimento, cuidado com a equipe técnica que ajuda a operacionalizar a escola, o cuidado com a equipe diretiva. O outro precisa estar no horizonte da nossa gestão e da nossa missão”, destacou o novo diretor.

“Devemos promover o encontro cotidiano e comprometido entre os rios e a cidade, entre o ecossistema e as ações afirmativas para o cuidado com o meio ambiente. É preciso falar de mobilização e voluntariado para o cuidado com a casa comum, pois estamos no portal da Amazônia”, acrescentou o Ir. Paulo Henrique.

O Ir. Paulo Henrique Soares Oliveira é natural de Contagem (MG) e ingressou no Marista em 2008. É mestre em Educação pela Universidade Católica de Brasília (UCB), bacharel em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia – FAJE (MG) e licenciado em Pedagogia pela Faculdade Mauá de Brasília (DF). Foi coordenador de Pastoral nos Colégios Maristas Dom Silvério e São José – Barra da Tijuca (RJ). Atualmente, estava na direção do Escola Marista Sagrado Coração, em Fortaleza (CE).