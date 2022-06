Colaboradores do Grupo Liberal recebem tratamento de ventosaterapia

A programação do “22° Mês da Saúde - Junho Saudável”, realizada pelo Grupo Liberal, trouxe mais uma ação em benefício aos colaboradores na tarde desta quarta-feira (15), com a ventosaterapia. Trata-se de um tratamento natural que utiliza ventosas com objetivo de melhorar a circulação sanguínea em pontos específicos do corpo.

O serviço faz parte da programação realizada pelo setor de Recursos Humanos e Departamento Pessoal, com apoio do Núcleo de Terapia Mãos que Curam, no qual fornece o tratamento por meio de especialistas na prática alternativa criada pela Medicina Tradicional Chinesa. A ação foi realizada em um auditório na sede do Grupo Liberal.

Haroldo Júnior, profissional de massoterapia, indica que a técnica promove a saúde, bem estar e contribui para uma maior produtividade no dia a dia profissional dos pacientes. “A ventosaterapia ocorre através do vácuo provocado pelo acessório utilizado na ação. Esta técnica traz o benefício da liberação de nutrientes e auxilia em um melhor desenvolvimento na oxigenação. Como resultado, ocorre o aumento da circulação sanguínea e restabelecimento da oxigenação para a pele”, explicou Haroldo.

O tratamento pode ser feito dependendo da necessidade do futuro paciente, entretanto existem contra indicações, já que o serviço não pode ser realizado em pessoas que tenham feito cirurgias recentes ou com pressão arterial alterada. “Nós precisamos conversar com os interessados para saber exatamente qual é a necessidade, dependendo desse prognóstico, o paciente pode receber tratamento com a ventosa até duas vezes na semana”, disse o massoterapeuta.

Para quem obteve a experiência com o tratamento natural recomenda que as pessoas procurem a especialidade, como é o caso da colaboradora Geovana Souza, contadora da empresa. "Essa programação veio para valorizar nós que somos funcionários, já que precisamos desses tratamentos pelo nosso bem estar. O jornal está de parabéns com esse cuidado com a gente”, expressou.

Programação

As ações para o 22° Mês da Saúde já estão em sua terceira semana de programações. A coordenadora Renata Souza, da área de Gestão de Pessoas, explica que neste ano as ações foram realizadas de outra maneira. “Em vez de realizar as ações em apenas uma semana, decidimos promover as atividades no mês inteiro, através de práticas executadas entre uma ou duas vezes na semana, sempre com o objetivo de trazer os funcionários a pensar sobre sua saúde e na busca pela sua qualidade de vida”.

Na próxima quarta (22), a programação segue com aplicações de vacinas pelos técnicos da Secretaria Municipal de Saúde (Sesma), das 8h às 12h e das 14h até 16h. No mesmo dia, também serão realizados os procedimentos de auriculoterapia e ventosaterapia, pelos especialistas do grupo Mãos que Curam, das 14h até 18h.