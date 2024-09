Colaboradores do Grupo Liberal celebram a visita da imagem peregrina

Já é tradição de mais de 20 anos a visita da imagem peregrina de Nossa Senhora de Nazaré na sede do Grupo Liberal. Por volta de 17h, desta terça-feira (17), os colaboradores se reuniram na área da recepção para uma celebração de acolhida de Nossa Senhora. A diretora comercial do grupo, Rose Maiorana, recebeu a imagem.

Como todos os anos, os funcionários se emocionaram com o momento de oração. O padre Cláudio Pighin explicou que a visita nas empresas e órgãos públicos significa devoção e respeito por Nossa Senhora. "É uma forma de mostrar como Nossa Senhora nos ensina a ter cada vez mais intimidade com Deus e com Jesus. Ela nos ajuda nesse sentido", declara o padre.

O sacerdote acrescenta ainda que como mãe de Jesus Cristo ela deu o testemunho como a primeira cristão. "Ela diz que todos nós podemos ser amigos de Jesus", destaca o padre.

Wagner Santana

A colaboradora de mais de 28 anos do Grupo Liberal, Jacira Diniz Batista, todos os anos participa desse momento junto com a sua família, pois ela pontua que se trata de um privilégio. "Todo ano eu convido a minha família para participar desse momento, pois é um privilégio. Quantas pessoas gostariam de ter essa oportunidade?", reflete dona Jacira.

Quem também se emocionou com o momento foi a diretora comercial do Grupo Liberal, Rose Maiorana, ela diz que já é uma tradição fazer parte do time das empresas que recebem a imagem peregrina. "Eu agradeço todos os dias junto com os nossos colaboradores por conseguirmos ter saúde e realizar os nossos desejos ao lado da mãezinha", se emocionou a diretora.

O presidente- executivo do Grupo Liberal, Ronaldo Maiorana, também participou da celebração ao lado da família e diz que é sempre um prazer em poder vivenciar esse momento de agradecimento e renovação de fé. "Eu sempre me emociono com esses momentos, pois é uma forma de estar em contato com Nossa Senhora e de agradecer pela vida", reflete Ronaldo Maiorana.

Wagner Santana

A Diretoria da Festa de Nazaré faz, atualmente, cerca de 400 visitas com a imagem peregrina em empresas privadas e órgãos públicos ao longo do ano. De acordo com Renato Corrêa , que faz parte da diretoria da festa de Nazaré, hoje em dia a imagem alcança cidades fora do estado como Manaus, Rio de Janeiro, São Luiz e entre outras.

"Essas visitas estão ultrapassando a fronteira do estado e isso é muito bom, pois o intuito é evangelizar e trazer a imagem para perto do povo. Nós gostaríamos de atender todas as demandas, mas infelizmente ainda não conseguimos", explica o diretor da festa.

As visitas acontecem ao longo de todo o ano, mas a partir do mês de agosto elas começam a se intensificar, pois a atmosfera do Círio fica mais forte.