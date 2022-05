Código Florestal no Pará comemora 10 anos com debates no Parque do Utinga

Na próxima terça-feira (24), será realizada a Mesa de Debates em alusão aos 10 anos do Código Florestal, promovido pela Secretaria de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semas). Após uma década de existência da lei, a discussão pretende expor o panorama do enfrentamento às questões ambientais na Amazônia. A participação é gratuita e as inscrições podem ser feitas online. No dia, a programação começará às 8h, no espaço de acolhimento do Parque Estadual do Utinga.

Conforme informações da Secretaria de Meio Ambiente (Semas), durante o encontro, serão debatida as conquistas e os desafios surtidos após a sanção do Código Florestal no Estado do Pará. Junto da atuação popular no debate, o evento terá a presença do governador do estado Helder Barbalho.

Entre os demais presentes estarão o secretário adjunto de Gestão e Regularidade Ambiental da Semas, Rodolpho Zahluth Bastos; Jaine Cubas, do Serviço Florestal Brasileiro (SBF); Herena Melo, do Ministério Público do Pará (MPPA); Gabriela Savian, do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (Ipam); e Francisco Fonseca, da ONG The Nature Conservancy (TNC).

Sobre o Código Florestal

O Código Florestal existe por meio da Lei nº 12.651, sancionada em 25 de maio de 2012 e desde a sua criação vem promovendo o uso sustentável dos recursos naturais, além de preservar a vegetação nativa da região e entre outras medidas que são reforçadas pela Semas em toda a região amazônica.

Serviço

Data: 24/05 (terça-feira)

Horário: a partir das 8 horas

Local: Parque Estadual do Utinga, localizado na Av. João Paulo II, bairro do Curió Utinga

Inscrições: as inscrições podem ser realizadas aqui



(Gabriel Pires, estagiário, sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)