Cobra surpreende motoristas ao atravessar avenida em Castanhal

Uma cobra de aproximadamente três metros foi flagrada atravessando a avenida Marechal Deodoro, em Castanhal, no nordeste do Pará. A cena foi registrada em vídeo por pessoas que passavam pelo local e rapidamente passou a circular nas redes sociais.

Nas imagens, o animal cruza a via enquanto motoristas e motociclistas reduzem a velocidade e chegam a parar para evitar o atropelamento. Em determinado momento, a cobra aparenta se assustar com o movimento e retorna na mesma direção de onde havia saído.