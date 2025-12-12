Mudanças para obter a CNH levanta preocupações em Belém

A mudança no processo de obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), que já em vigor desde a ultima quarta-feira (10), gera diferentes opiniões. Para instrutores e alunos de direção, a mudança apresenta tanto aspectos positivos, com a redução dos custos, quanto negativos, com a diminuição da carga horária mínima exigida nas aulas práticas. A reportagem de O Liberal buscou entender o posicionamento das autoescolas na capital paraense, mas encontrou dificuldade para encontrar alguma que aceitasse falar sobre o assunto.

O instrutor de trânsito Valeno Sodré alerta que a forma na qual o processo de mudança ocorreu pode resultar em problemas. “Humanitariamente falando, eu acho que é um desastre essa resolução pela forma que ela foi colocada, pois hoje é possível entender que todos podem dar aula”, explica o instrutor, que atua na profissão há 22 anos.

Dessa forma, Valeno entende que é preciso que seja feito um processo de conscientização para evitar que as pessoas tenham aula com profissionais não habilitados para o ofício. “Não conscientizar as pessoas que elas não podem ter aula de qualquer maneira é preocupante”.

Por outro lado, Valeno Sodré entende que a mudança beneficia muitas pessoas pelo fator financeiro. “Não deixa de ser um projeto bom para quem não tem condições e para quem realmente está desempregado”, completa. O governo estima que o custo total para tirar a CNH possa cair até 80%, especialmente pela oferta gratuita de cursos teóricos online.

Carga horária mínima de duas horas é um desastrem afirma, instrutor

Os candidatos à CNH terão que cumprir uma carga mínima de duas horas de aulas práticas obrigatórias. Anteriormente, eram exigidas pelo menos 20 horas. Após cumprir as duas horas, o condutor poderá decidir sobre a necessidade de preparação adicional.

A operadora de caixa Wenmylla Moreira está fazendo as aulas práticas de direção em uma autoescola e não concordou com a queda da carga horária. “Não achei legal. Tem gente que não tem prática nenhuma em carro”.

O instrutor Valeno Sodré e a aluna Wenmylla Moreira (Foto: Ivan Duarte/O Liberal)

O instrutor Valeno Sodré defende que a redução da carga horária é um desastre. “Tem pessoas que não conseguem entender a prática com as 20 horas. Às vezes, se dá até 40 horas de aula para uma pessoa e ela continua nervosa. Imagina com duas horas. É uma questão de segurança no trânsito”.

Mudanças

O Governo Federal oficializou nesta terça-feira (9) as novas formas para obter a CNH no Brasil, que já estão em vigor desde a quarta-feira (10). As aulas práticas e teóricas podem ser realizadas dentro ou fora das autoescolas, com o curso teórico 100% online e gratuito disponibilizado no site do Ministério dos Transportes. Além disso, a mudança prevê renovação automática e gratuita para “bons condutores”.

As provas teóricas e práticas continuam sendo etapas obrigatórias e aplicadas pelos Departamentos Estaduais de Trânsito (Detrans). Em caso de reprovação, o candidato pode realizar o primeiro reteste sem pagar um custo adicional.

O novo processo para tirar a CNH pode ser iniciado diretamente pelo celular, pelo site do Ministério dos Transportes, pelo aplicativo CNH do Brasil (antigo app Carteira Digital de Trânsito) ou através dos Detrans.