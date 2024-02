CNH Pai D'Égua: inscrições para população de Belém ao programa vão até esta quarta-feira (7)

As inscrições do "Programa Social CNH Pai D'égua", pelo Departamento de Trânsito do Estado (Detran), terminam nesta quarta-feira (7), às 23h59, para a população da capital paraense. O programa social, que é o maior para obtenção gratuita de carteiras de habilitação do país, contou com a inscrição de mais de 150.000 mil pessoas até a manhã desta terça-feira (6). O público-alvo são pessoas de baixa renda.

"Tivemos uma grande procura pela população da capital e estamos felizes em poder levar este programa social para a população, que poderá obter sua CNH de forma totalmente gratuita e gerando renda para estas pessoas" disse Renata Coelho, diretora geral do Detran.

As inscrições podem ser realizadas online, por meio do site cnhpd.detran.pa.gov.br. O órgão também está disponibilizando até amanhã o atendimento itinerante presencial nas carretas do programa, localizadas em Outeiro, Mosqueiro e no centro da capital. O intuito é garantir que todos os candidatos, inclusive os que não têm acesso à Internet, consigam efetivar a inscrição. Para esta região, o programa oferta um total de 20 mil vagas das 60 mil disponibilizadas pelo órgão.

A relação final dos selecionados desta região será disponibilizada exclusivamente por meio eletrônico no site do Detran no próximo dia 23 e após a publicação, os selecionados deverão estar atentos aos prazos estabelecidos para as próximas etapas presenciais, matrícula e abertura do processo no Renach. O candidato que descumprir qualquer dos prazos será desclassificado, sendo convocado o candidato subsequente, respeitando o limite de vagas ofertadas.

O CNH Pai D'égua é um programa do Governo do Estado, coordenado pelo Detran, voltado para pessoas de baixa renda e que garante a emissão de Carteira Nacional de Habilitação totalmente gratuita. Podem se inscrever pessoas que desejam tirar a primeira habilitação, adicionar ou mudar de categoria. Serão aceitas pessoas inscritas no Cadastro Único do Governo Federal (CadÚnico) até setembro de 2023, com 18 anos completos e que tenham concluído o ensino fundamental. Este ano, 60 mil vagas estão sendo disponibilizadas para todos os 144 municípios.

No próximo dia 18, as inscrições iniciam para os residentes da região metropolitana de Belém, Marajó, Abaetetuba, Capanema, Paragominas e Tucuruí. Estas regiões também contemplam os municípios de Ananindeua, Afuá, Anajás, Augusto Corrêa, Abaetetuba, Acará, Aurora do Pará, Benevides, Breves, Breu Branco, Bonito, Bragança, Bagre, Baião, Barcarena, Bujaru, Castanhal, Colares, Concórdia do Pará, Curuçá, Cachoeira do Arari, Chaves, Curralinho, Cachoeira do Piriá, Capanema, Capitão Poço, Cametá e Dom Eliseu.

Também estão na lista os municípios de Garrafão do Norte, Goianésia do Pará, Igarapé-Açu, Inhangapi, Irituia, Igarapé-Miri, Ipixuna do Pará, Mãe do Rio, Limoeiro do Ajuru, Marituba, Melgaço, Muaná, Magalhães Barata, Maracanã, Marapanim, Mocajuba, Moju, Nova Esperança do Piriá, Nova Timboteua, Novo Repartimento, Ourém, Oeiras do Pará, Peixe-Boi, Primavera, Ponta de Pedras, Portel, Paragominas, Pacajá, Quatipuru, Salvaterra, Santa Bárbara, Santa Cruz do Arari, São Sebastião da Boa Vista, Soure, São Caetano de Odivelas, São Domingos do Capim, São Francisco do Pará, São João da Ponta, São Miguel do Guamá, Santa Izabel do Pará, Santa Maria do Pará, Santo Antônio do Tauá, Salinópolis, Santarém Novo, São João de Pirabas, Santa Luzia do Pará, Terra Alta, Tomé Açu, Tracuateua, Tucuruí, Tailândia, Ulianópolis, Vigia, Viseu e Regiões das Ilhas.