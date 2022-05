Clube em Belém realiza feira de adoção de cães e gatos no próximo sábado (28)

No próximo sábado (28), a Associação de Desportos Recreativa Bancrévea, em Belém, abre as portas para realizar a “1ª Feirinha de Adoção Bancrévea”, onde cães e gatos estarão disponíveis para acolhimento pela população. A programação será das 9h às 16h, na sede do clube, situado na Rodovia Mário Covas.

A iniciativa é destinada para toda a comunidade e possui entrada franca. No local, durante a doação, estarão sendo oferecidos serviços de vermifugação e atendimento veterinário, das 9h às 12h.

De acordo com informações do clube, durante o evento, estarão sendo recolhidas doações de ração para ajudar na alimentação de animais resgatados, que são amparados por apoiadores da feirinha. O evento é realizado em parceria com os projetos Anjos dos Pets, Patinhas de Vida, Anjos Solidários e Resgatinho da Nalva.

A presidente do Bancrévea, Mara Santiago, explicou como surgiu a iniciativa. "Surgiu pelas paixão aos animais e vontade de ajudar a comunidade local.", afirmou. "E estamos aceitando doações para doar aos projetos", completou.

Serviço

1ª Feirinha de Adoção Bancrévea

Data: 28/05 (sábado)

Horário: 9h às 16h

Local: sede do Bancrévea, localizada na Rodovia Mário Covas, Km 5 - Bairro: Coqueiro - Belém

(Gabriel Pires, estagiário sob a supervisão do coordenador do Núcleo de Atualidades, João Thiago Dias)