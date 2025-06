Clube de Engenharia do Pará inaugura Galeria Lutfala Bitar e celebra legado histórico

Na noite desta terça-feira (10), o Clube de Engenharia do Pará inaugurou oficialmente a Galeria Lutfala Bitar, um espaço dedicado a homenagear a trajetória e as contribuições do engenheiro, figura histórica da engenharia no estado. A cerimônia, realizada na sede da instituição, na Avenida Nossa Senhora de Nazaré, reuniu autoridades, profissionais do setor, familiares e amigos para celebrar o legado de um dos grandes nomes da engenharia paraense.

Para o presidente do Clube de Engenharia do Pará, Paulo Roseira, a homenagem reflete o reconhecimento não apenas ao engenheiro, mas ao ser humano generoso e incentivador que Lutfala Bitar sempre foi. “Essa homenagem foi pensada por todos nós, pela gratidão que a gente tem pelo empresário, pelo ser humano multifacetado. Ele sempre ajudou muita gente na sua trajetória, recebendo estagiários, apoiando estudantes, oferecendo oportunidades. Só isso já é fantástico”, destacou.

O espaço, que recebeu quadros e objetos pessoais de Bitar, funcionará como ponto de memória e cultura, aberto ao público. “A galeria ficou um espaço bonito e atrativo, tanto para profissionais da área quanto para o público em geral. É mais um ambiente de preservação da nossa história e de inspiração para as novas gerações”, completou o presidente.

A galeria estreou com obras de Geraldo Teixeira, Osmar Pinheiro de Souza e Acácio Sobral. Geraldo compareceu ao evento e falou sobre a importância do espaço. “É sempre importante ter mais um espaço cultural, educativo, que forma cidadãos. Lutfala foi um provocador intelectual da nossa geração e incentivador de muitos artistas também. Num momento em que vemos museus e espaços culturais ameaçados, criar esse núcleo de memória é fundamental”, pontuou um dos presentes.

Geraldo Teixeira e Lutfala Bitar

Emocionado, o homenageado Lutfala Bitar agradeceu o reconhecimento: “É o máximo de emoção. Fico extremamente envaidecido e muito feliz. Sempre gostei de arte, e a paixão começou lá atrás, quando iniciei meu estágio em engenharia com Rui Meira, que também era artista e me incentivou nesse caminho”, contou Bitar, que, mesmo próximo dos 90 anos, segue com energia e ainda atuante.

O secretário de Obras Públicas do Pará (Seop), Ruy Cabral, disse que teve a trajetória diretamente influenciada por Bitar: “Foi através dele, com sua inteligência, empreendedorismo e vontade, que muitos de nós aprendemos o que hoje somos na engenharia do Pará. Ele sempre ajudou mesmo sem saber quem estava beneficiando. Me orgulho de, hoje, poder prestar essa homenagem a quem considero um verdadeiro reitor da engenharia paraense", destaca.

Lutfala Bitar e Ruy Cabral

A inauguração da Galeria Lutfala Bitar acontece justamente no ano em que o Clube de Engenharia do Pará completa 106 anos de história, reafirmando seu compromisso com a valorização da memória, da cultura e da educação profissional no estado.

Ltfala Bitar com familiares e amigos Fotos: Wagner Santana

Homenageado

Nasceu no dia 21 de junho de 1935 em Belém do Pará, filho do imigrante libanês José Rachid Bitar e de Maria José de Castro Bitar, acreana, filha de imigrantes portugueses.

Formou-se pela Universidade Federal do Pará em 1959. Antes disso, em 1957, concluiu o Estágio Militar em Fortaleza, por estar entre os 10 melhores alunos do CPOR em Belém, obtendo a patente de 2º Tenente de Artilharia, com diploma assinado em punho pelo então Presidente do Brasil, Juscelino Kubistchek.

Desde cedo demonstrou inclinação para a música, ocasião em que pediu aos pais de presente um violino, que aprendeu a tocar “de ouvido”, sua primeira incursão no mundo das artes. Criou uma área cultural dentro da Estacon, para assessorá-lo no mecenato das mais variadas atividades e manifestações culturais.