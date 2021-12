Clipe de fim de ano do Grupo Liberal estreia neste domingo, no intervalo do Fantástico

Com o conceito inspirado em um ano de fortes emoções, a campanha de fim de ano do Grupo Liberal é uma celebração à vida e a um gradativo novo normal. A gravação foi feita no Theatro da Paz. A mensagem busca retratar os momentos de 2021 e a euforia de expectativas para o ano de 2022. Pelo terceiro ano, a música-tema será “Um Bom Ano Pra Ser Feliz”, escrita pelo cantor e compositor Arthur Espíndola. A estreia será no dia 19 de dezembro, no intervalo do “Fantástico”.

“Todo ano queremos surpreender o nosso público. Quando dezembro chega, ficamos mais eufóricos e também mais sensíveis. Uma música que fala de fé, esperança e otimismo com personagens e elementos regionais, orquestra, dança e uma voz forte como a da Naieme, é um combo completo de emoção juntos no nosso tão aguardado clipe de final de ano. 2022 é um ano de recomeço. Pensamos em algo mais clássico, sutil e com variadas expressões”, disse Elton Magalhães, diretor de programação, área responsável pela produção do clipe.

A nova versão tem direção musical e os arranjos produzidos pelo multi-instrumentista Ziza Padilha, do Zarabatana Jazz Band. A mixagem é de Ziza e Carlos Vale e regida pela maestrina Cibelle J. Donza. Tem ainda a participação do cantor e multi-instrumentista Rafael Lima e seus alunos do projeto social “Violão cidadão por uma cultura de paz” na escola municipal fundamental Alzira Pernambuco.

A coreografia, baseada em elementos amazônicos e inspirada na coreógrafa, dançarina e diretora de balé alemã Pina Bausch, é assinada pela bailarina Malu Scerne com colaboração coreográfica de Hyan Denis. Juntos, apresentam diversos contrastes, nos gestos e nos ritmos, representando sentimentos como tristeza e alegria, vazio e preenchimento, sutileza e abundância. A coreografia mistura ainda elementos de street dance, dança clássica e paraense e retrata essa evolução do ano, sintetizada também pela música.

Clipe será dividido em cinco atos: à noite, a transição, o alvorecer, o êxtase e a celebração

Édipo Santiago, roteirista e diretor do clipe, falou da emoção em reunir tanto talento local em um clipe que inspira transformação: “O segredo de qualquer trabalho que assino criativamente é o amor e capricho que emprego em cada detalhe. Felizmente, tivemos uma equipe com a mesma sintonia e o melhor que temos em styling, música, canto, dança, cenário e maquiagem”. O Styling é do gestor de moda Marcelo Migs, do “Que Nem Tua Cara”, com looks gentilmente cedidos pela “Casa Namata”, Beauty de Maquiatrix (bailarinos) e Rekint Hair (Naieme). As fotos da campanha do grupo foram clicadas pelo jornalista Fagner Damasceno. O clipe será dividido em cinco atos: à noite, a transição, o alvorecer, o êxtase e a celebração. A duração da versão completa é de 1’15” e a estreia será no dia 19 de dezembro, no intervalo do “Fantástico”.

Diretor de Marketing, Rodrigo Vieira disse que a campanha de fim de ano do grupo Liberal entra na terceira edição. “A cada ano a gente pega a música-base e foca especificamente em um tema. Esse ano vai ser “2022 - um bom ano para se reinventar”. E essa campanha é criada, editada, produzida pela área de programação da TV Liberal”, contou. Segundo ele, é uma campanha muito interessante, porque envolve todos os veículos do Grupo Liberal. “É uma campanha voltada tanto para a nossa audiência (leitores, ouvintes, telespectadores, internautas) como, também, para o nosso público interno, que vai conferir a campanha por meio de peças, cartões virtuais, mensagens, brindes que o Grupo Liberal vai proporcionar, seja para o público interno ou até mesmo para clientes”, afirmou.

Ainda segundo Rodrigo Vieira, é um trabalho integrado no qual a linha de criação das peças de divulgação do clipe é feita pelos marketing corporativo e da TV liberal e a execução do clipe pela área de programação da TV Liberal.

Mais sobre a Rede Liberal

Afiliada Rede Globo no Pará, a TV Liberal tem sede em Belém. Cobre 82 municípios paraenses por meio da Rede Liberal, com emissoras nas cidades de Altamira, Castanhal, Marabá, Paragominas, Parauapebas e Redenção. Juntas, dialogam com mais de 6 milhões de telespectadores potenciais.

Fundada há 45 anos pelo empresário e jornalista Romulo Maiorana, a TV Liberal abrange um estado de oportunidades e coleciona, ao longo da história, contribuições para a comunicação e mídia no Norte do Brasil.

