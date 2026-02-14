Clima tranquilo e pouco movimento marcam o sábado de Carnaval na praia do Farol, em Mosqueiro

Quem optou por curtir o feriado de Carnaval em Mosqueiro, distrito de Belém, foi surpreendido neste sábado (14/2) pela calmaria e tranquilidade. Na praia do Farol, o local se tornou um ponto para quem quis descansar e desfrutar da paisagem à beira-mar. Quem tem o costume de ir a Mosqueiro nessa época de festividade se assustou com o cenário atípico de quietude, principalmente nos restaurantes. Mas a expectativa dos comerciantes é de que o movimento aumente.

Nem mesmo o sol um tanto tímido na manhã de sábado afastou os banhistas. O trabalhador de uma empresa de vidro e alumínio Edinaldo Nascimento, 55 anos, chegou em Mosqueiro na sexta-feira (13) e relata que é sempre um costume ir para a ilha no período de feriado. “Estou com a minha família: minha mãe, minha irmã, minhas mulher e minha sobrinha. Toda a galera. Em toda data festiva eu costumo vir para Mosqueiro”, comenta.

“Neste ano, eu estou achando que tem pouca gente no Mosqueiro. Pelo menos os carnavais passados que eu tenho vindo pra cá, tinha muito mais gente. Eu não sei se é devido à data, que caiu no meio do mês. As pessoas têm despesa com material escolar, outras despesas, que pode ter dificultado um pouco o pessoal de pegar uma praia”, acrescenta Edinaldo.

Tranquilidade

O agente de portaria Fábio Carvalho, 43, também conta que a tranquilidade na praia chamou atenção neste ano. “Chegamos sexta-feira, de manhã. Temos casa aqui, inclusive a casa do meu cunhado, mas a gente vem sempre pra cá. Esse ano está bem tranquilo. A gente até estranhou, não sei se é porque o feriado é prolongado. O pessoal deve estar vindo ainda mais. Mas bem calmo. Para quem quiser vir descansar, é tranquilidade”, diz.

A aposentada Diana Paiva, 72 anos, também lamentou o cenário de pouca movimentação neste Carnaval. Ela afirmou que, apesar de gostar de alegria e de dançar, percebeu que o Carnaval estava “morto” neste ano. “Eu tenho 72 anos, mas eu amo ser feliz. Eu amo é alegria, eu amo dançar e sempre vi o Carnaval aqui de Mosqueiro com muito respeito e muito amor, principalmente para aqueles que são da ilha mesmo. São filhos nativos da ilha. E há muita tristeza porque até os comerciantes daqui, que vivem do comércio, também estão vivendo esta grande pobreza. Muito triste, o Carnaval triste de Mosqueiro”, relata.

Comerciantes

Já a cozinheira Celice Galvão, 44 anos, que trabalha na praia do Farol, disse que a expectativa dos trabalhadores é de melhora nas vendas ao longo do feriado. Segundo ela, muitas pessoas ainda estavam trabalhando no sábado e deveriam se deslocar para a ilha apenas no fim do dia ou no domingo. “A nossa expectativa é que aumente a partir de amanhã [domingo], né? Muita gente ainda está trabalhando hoje, deve estar descendo, com certeza, hoje para a praia, e de amanhã em diante a gente espera que o movimento aumente, que com certeza vai aumentar”, observa.

Segurança

Para cuidar da segurança dos banhistas, o Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBMPA) conta com equipes à disposição da população para evitar acidentes. O sargento dos Santos, do Grupamento Marítimo Fluvial do CBMPA. O sargento dos Santos, do Grupamento Marítimo Fluvial do CBMPA, ressalta que o início da operação de Carnaval tem ocorrido de forma tranquila nas praias de Mosqueiro.

Ele explica que o efetivo foi distribuído em diversas praias da ilha, incluindo Baía do Sol, Paraíso, Maraú, Chapéu Virado, Farol, Murubira, Ariramba e Bispo, entre outras da ilha. Segundo ele, o fluxo de banhistas ainda é pequeno, o que tem contribuído para um serviço mais estável. “O serviço flui tranquilamente, até porque o fluxo de banho está ainda muito pequeno. Esperamos que continue dessa forma, que o pessoal venha se divertir e brincar da melhor forma possível”, relata.

O sargento reforça que as equipes permanecem de prontidão para evitar qualquer eventualidade e destacou a importância das recomendações de segurança, especialmente para quem vai à praia com crianças. Ele alertou que muitos pais deixam os pequenos próximos aos guarda-vidas, acreditando que eles estarão sob vigilância exclusiva. “Não estamos ali especificamente para salvaguardar a vida de apenas uma família, e sim de toda a sociedade que está aqui na praia”, destaca. Por isso, orienta que os responsáveis redobrem a atenção com as crianças.

Ele também recomendou que pessoas alcoolizadas evitem entrar na água. “Precisamos dessa colaboração, que as pessoas tenham cuidado. Quem estiver bebendo, que não entre na água para evitar qualquer tipo de situação”, completa.

Frota de ônibus

Durante o feriado de Carnaval, serão disponibilizados ao todo 76 ônibus extras na linha Mosqueiro – São Brás, com reforço gradual da frota de acordo com o fluxo de passageiros, conforme detalhado pela Secretaria de Segurança, Ordem Pública e Mobilidade (Segbel). Para este domingo (15), dia de maior movimentação, serão 20 ônibus extras; na segunda-feira (16), 15 ônibus; na terça (17), 18 veículos; e, na quarta-feira (18), mais oito ônibus para atender à demanda de retorno.