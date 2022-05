Cliente diz ter achado sapo em sanduíche

A denúncia vem deixando muita gente intrigada: um homem disse ter encontrado, recentemente, um sapo, de tamanho pequeno, em um sanduíche da filial do McDonald´s em Secunda, Província de Mpumalanga, na África do Sul. Como resposta, a direção da empresa informou que está investigando o caso inusitado, o qual viralizou nas rede sociais. O incidente ocorreu em 6 de maio.

De acordo com o site "TimesLive", Willem Bezuidenhout afirmou ter pedido um sanduíche de frango (McChicken) para a filha, que teria feito a descoberta bizarra no meio da maionese.

Willem ironizou o fato como divulgado nas redes sociais: "Obrigado, McDonald's de Secunda, pela maravilhosa surpresa no lanche da minha filha. Sempre pensei que coisas assim só aconteciam nos filmes, mas aconteceu com a gente hoje. Sim, você está vendo bem, é um McFroggie (brincadeira com a palavra "frog", sapo em inglês)".