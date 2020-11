Cleber Rabelo avalia a campanha política como determinante para o fortalecimento da classe trabalhadora

Cleber Rabelo, candidato do PSTU à Prefeitura de Belém, votou por volta das 10h30 deste domingo (15), na Escola Estadual Estrada Nova, no bairro da Pratinha. Acompanhado de um assessor, Rabelo não encontrou dificuldades para votar em sua seção, apesar de perceber que não havia garantia do distanciamento social.

"O movimento estava bem intenso, e isso por um lado é bom porque percebemos que as pessoas querem a mudança. Vivemos um processo muito desigual, nós não tivemos tempo de campanha e fizemos uma campanha bem humilde, mas esperamos ter uma boa votação. Pela disputa de consciência que fizemos junto a classe trabalhadora, principalmente o setor operário da construção civil, nós acreditamos que vamos ter uma votação importante", destacou Rabelo.

O candidato ainda destacou a importância do contato que teve com seus eleitores. “A gente sempre teve uma boa receptividade por onde passamos, assim como os vários operários que multiplicaram a nossa campanha entre amigos e parentes, então houve um resgate muito forte desse laço que temos em defesa da pauta da luta dos trabalhadores”, ressaltou.