Círio Todo Dia: entenda o que é o projeto que incentiva fiéis a realizar o percurso original das procissões do Círio em qualquer dia do ano

O percurso de fé e devoção realizado durante o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, bastante conhecido pelos fiéis e apreciadores da manifestação católica, agora receberá um atrativo a mais através do projeto Círio Todo Dia, idealizado pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). A iniciativa tem como objetivo incentivar os romeiros e turistas a percorrer o trajeto entre a Basílica de Nazaré e a Catedral Metropolitana, como na Trasladação e na Grande Procissão, em qualquer dia do ano, seja orando, pagando promessas ou somente apreciando a cidade.

Também está previsto no projeto a instalação totens em pontos específicos ao longo do percurso, onde o peregrino poderá conhecer uma pouco mais da história de Belém e a sua relação com o Círio de Nazaré. O diretor da Festa de Nazaré, Antônio Salame, explica que o circuito Círio Todo Dia fomentará a oração do terço, com um mistério a cada estação. As solicitações para instalação dos equipamentos já foi feita e a previsão é que comecem a ser instalados no próximo mês.

"Vamos instalar da Catedral da Sé até a Basílica de Nazaré seis totens com informações turísticas do local, a relação com o Círio de Nazaré que será acessado com QRcod. O fiel será direcionado ao nosso site, onde poderá ver mais informações sobre aquele ponto e também iniciará um mistério e a oração do terço daquele dia, então ele faz na primeira estação a primeira dezena do terço, na segunda estação a segunda dezena e assim por diante, além de ter acesso a informações turísticas. Ao concluir na Basílica ele faz o seu agradecimento e recebe no e-mail dele um certificado digital de realização do Círio de Nazaré naquele dia", esclarece Antônio Salame.

Na manhã deste domingo (20), foi realizada a primeira caminhada experimental do projeto reunindo devotos da Santa padroeira, membros da DFN e da Guarda de Nazaré. O grupo saiu da Praça Santuário por volta de 7h30 pela avenida Nazaré, avenida Presidente Vargas e Boulevard Castilhos França, com destino à Sé, e retornou, logo em seguida, pelo percurso do Círio, com destino à Praça Santuário. Durante o percurso, a DFN realizou testes do aplicativo que será utilizado no projeto. Já no percurso de voltar a Basílica, a DFN distribuiu café da manhã para pessoas em situação de rua ao longo da avenida Presidente Vargas.

A esteticista Bárbara Souza foi uma das participantes da caminhada, juntamente com o esposo e outros familiares. Eles chegaram cedo a Praça Santuário e aguardaram com bastante expectativa o momento de realizar o percurso. "São dois anos sem a Grande Procissão, todos nós paraenses sentimos falta, né?! Eu até falei para o meu esposo que já estou sentindo o clima do Círio. Tenho fé em Deus que esse ano vai ter o Círio. A gente chegou aqui e eu já me senti leve, é difícil segurar a emoção", declara a devota.

Na ocasião, Bárbara aproveitou agradeceu especialmente pela vida do pai que sobreviveu a covid-19. "O fato dele estar vivo é uma vitória pra gente. Eu creio que vamos conseguir chegar até o final, nós todos com Maria que vai nos abençoar."

A DFN informa ainda que os protocolos de saúde devem ser mantidos pelos participantes, com uso de máscara e mantendo o distanciamento, e as ruas do percurso não serão fechadas, pois a caminhada será realizada normalmente pelas calçadas.