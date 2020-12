Círio Nossa Senhora do Ó começa com grande participação de fiéis em Mosqueiro

A procura intensa marcou a cerimônia que abriu, na manhã deste domingo (13), o Círio Nossa Senhora do Ó, no distrito de Mosqueiro, em Belém. Cerca de três mil pessoas foram à Capela Sagrado Coração de Jesus, na avenida 16 de Novembro, no Chapéu Virado, para acompanhar a missa, do lado de fora. Por volta das 9h30, uma carreata percorreu as ruas. Veja:

Segundo a Polícia Militar, a estimativa dos que participam da festividade nessa manhã confirma que houve uma redução drástica entre os que se dispuseram a ir ao Círio, devido à preocupação mínima com os protocolos contra o coronavírus. Nos outros anos, a média era de 20 mil participantes a cada programação de Nossa Senhora do Ó, padroeira de Mosqueiro.

Muitos foram à capela para a abertura da programação religiosa (Elivaldo Pamplona)

Por causa da pandemia de covid-19, este ano a festa religiosa também teve mudanças: em vez de procissão, uma carreata percorre as ruas do distrito. A celebração presidida pelo Cônego Cristóvão iniciou às 8h na Capela Sagrado Coração de Jesus. Logo depois, a Berlinda com a imagem de Nossa Senhora do Ó saiu em carro aberto para a Igreja Matriz, localizada na Vila.

Muitos acompanharam o trajeto a pé e de biclicleta. Houve aglomeração na saída da imagem do Chapéu Virado.

Essa é a 134ª edição do Círio Nossa Senhora do Ó, que tem como tema esse ano "Na missão com Maria, abramos as portas para o Salvador e nossa casa se encher de alegria".

Imagem de Nossa Senhora do Ó percorre ruas do distrito (Elivaldo Pamplona)

Programação segue até sexta-feira



A programação começou ainda neste sábado (12), com realização de missa às 18h, presidida pelo cônego Cristóvão Freitas, na Paróquia de Nossa Senhora do Ó. Depois houve a Trasladação da Imagem de Nossa Senhora, em carro aberto, para Capela do Sagrado Coração de Jesus, no Chapéu Virado.

Após a programação deste domingo (13), a festa religiosa seguirá até o dia de Nossa Senhora do Ó, na sexta-feira (18), quando ocorrerá a festividade que contará com oração do terço, às 5h30; novena, às 18h; e Santa Missa, às 6h e 18h30. A Missa Solene será presidida pelo pároco em honra à padroeira e pelos 152 anos da paróquia, celebrado do dia 10 de dezembro.

Após essa celebração, haverá uma Procissão Luminosa, com saída da Igreja Matriz percorrendo algumas ruas e retornando para a Igreja. Após a chegada da procissão terá programação cultural e o encerramento da festividade.