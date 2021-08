Círio ganha Estação dos Carros e programação 2021

Será neste domingo (8), a partir das 18h30, com programação na Basílica Santuário e no Centro Social de Nazaré, a inauguração da nova Estação dos Carros e o anúncio da programação oficial do Círio 2021. A informação acaba de ser anunciada pela Diretoria da Festa de Nazaré, que juntamente com a Arquidiocese de Belém protagonizará esses eventos no domingo.

A Diretoria da Festa informa que no dia 8 o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, e a Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) anunciarão a programação oficial do Círio 2021. O anúncio ocorrerá ao término da missa das 18h, presidida pelo arcebispo, na Basílica Santuário.

Logo após, será feita a inauguração da Estação Padre Luciano Brambilla, antiga Estação dos Carros, que foi reformada este ano, com ampliação de 300m² de sua área e modernização do espaço. Haverá transmissão do anúncio da programação pela TV Nazaré, redes sociais da Basílica e TV Círio (canal do YouTube).

Quem foi Brambilla

Padre Luciano Brambilla destacou-se como pároco na Basílica Santuário, com várias realizações, como a criação da Praça Santuário, o Centro Social de Nazaré e a área que hoje compreende o estacionamento do Santuário, onde são montados os brinquedos do arraial, o Centro Social São José (atual Paróquia São José, na Rua Domingos Marreiros), a criação do Centro de Espiritualidade (atualmente Seminário Mãe da Divina Providência, em Benevides), a organização da Capela Padre Afonso Di Giorgio (atualmente Santo Antônio Maria Zaccaria, na Travessa Boaventura da Silva), a Capela Nossa Senhora das Graças (na avenida Conselheiro Furtado), as Creches Santo Antônio Maria Zaccaria (Casulo), Sorena e o Cantinho São Rafael (em Ananindeua), além de ambulatórios, clubes de mães, locais para assistência à saúde e cursos profissionalizantes nas comunidades e a aceitação do Caminho Neocatecumenal em Belém.

Luciano Brambilla permaneceu como pároco até 1988, assumindo depois a função de vigário. Seguindo em missão evangelizadora, em julho de 2005 deixou a Basílica de Nazaré para servir em Fortaleza, no Ceará, permanecendo na capital cearense até 2013, quando retornou a Belém por conta de problemas de saúde. Em Belém, esteve à frente do Caminho Neocatecumenal até seus últimos dias de vida. Faleceu em 2016, aos 89 anos, por conta de problemas pulmonares.

Por conta da necessidade de manter todas as orientações de prevenção à Covid, a visitação do público será aberta posteriormente, em período a ser divulgado.

Transmissão ao vivo:

TV CÍRIO – www.youtube.com/tvcirio

TV NAZARÉ – CANAL 30

Facebook da Basílica Santuário: @basilicadenazareoficial

YouTube da Basílica Santuário: www.youtube.com/basilicadenazare