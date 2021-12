Círio do Menino Deus é celebrado neste sábado (25) em Marituba

Fiéis da Paróquia do Menino Deus, em Marituba, celebram na manhã deste sábado (25), dia de Natal, a 65° edição do Círio do Menino Deus, padroeiro do município. Com o tema “Menino Deus junto de Maria e José, fortaleçam a nossa fé”, a celebração encerrou o calendário de círios no Estado.

Logo cedo, às 7h, os devotos do pequeno padroeiro participaram da Santa Missa, presidida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa, na Igreja Matriz. Em seguida, uma carreata marcou a passagem da imagem do Menino Deus pelas principais ruas de Marituba. Pelo segundo ano consecutivo, a programação ocorreu sem a participação dos fiéis em procissão, devido à pandemia de Covid-19 e suas variantes.

"Apesar de ainda termos limitações por conta da pandemia, a participações dos fiéis durante o Círio foi muito positiva, cheia de fé e esperança. Nós pensamos na carreata justamente para a segurança do nosso povo. Acredito que foi uma decisão bastante acertada porque sabemos que agora também temos um surto de gripe muito forte. Deus conduziu tudo e temos a esperança de ano que vem estar nas ruas com o povo", avaliou Pe. Ederaldo da Mata Silveira, Vigário Episcopal da Região do Menino Deus.

Durante todo o percurso era possível ver casas e comércios enfeitados em homenagem ao Menino Deus. Para os devotos, o momento foi de renovação da fé. "Diante de tantas perdas, a esperança e a confiança em Deus foram fundamentais para a nossa família. Hoje eu tenho só gratidão por todas as vitórias que ele tem nos proporcionado e a emoção é muito grande de ver a passagem dele na frente da nossa residência", declarou Joseni Trindade.

Ao final da carreta, os motoristas receberam a bênção dos veículos em frente a Igreja Matriz. "A gente fez todo o percurso esperando esse horário aqui, foi muito lindo. Se Deus quiser ano que vem vamos andar sem essa máscara e todos com saúde", desejou a dona de casa Cleide Sueli que participou da carreata com a família.

À noite, às 19h, será realizado o Natal do Senhor, com missa de encerramento da festividade.