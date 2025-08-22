Círio de Nossa Senhora Rainha da Paz começa neste domingo, no bairro do Bengui

A segunda edição do Círio de Nossa Senhora Rainha da Paz inicia neste domingo (24). A festividade é realizada pela Arquidiocese de Belém através da Paróquia Nossa Senhora Rainha da Paz, no bairro do Bengui. Este ano, a edição tem como tema “Rainha da Paz, Mãe da Esperança”. A Missa da Trasladação que antecede o Círio acontece às 18h, no sábado (23), presidida pelo Padre Luiz Fernando Martins do Rosário, Vigário Paroquial. Após a celebração litúrgica, os fiéis sairão em procissão até a Paróquia São Clemente, na rua da Pratinha.

A Missa do Círio de Nossa Senhora Rainha da Paz, que é padroeira do bairro do Bengui, será realizada às 7h, no domingo (24), na Paróquia São Clemente. A missa será celebrada pelo pároco, Padre Danilo Brandão. Em seguida, os devotos seguirão com a Procissão do Círio pelas ruas da Pratinha, Bruno Sechi, São Bento, São Pedro e rua Ajax de Oliveira até a Paróquia Rainha da Paz. Com a chegada da procissão, o Bispo Auxiliar de Belém, Dom Paulo Andreoll presidirá a Santa Missa.

A programação, que tem início no dia 23, vai até o dia 31 de agosto, com Terço da Alvorada às 6h, Exposição do Santíssimo e terço às 18h, Santa Missa às 19h e programação cultural especial. No dia 26 (terça-feira), a missa das 19h será conduzida pelo Arcebispo Metropolitano de Belém, Dom Julio Endi Akamine e no dia 31 (domingo), pelo Arcebispo Emérito de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Ao longo do ano, diversos círios são realizados pela Arquidiocese de Belém, que além da capital paraense, atende os municípios de Ananindeua, Marituba, Benevides e Santa Bárbara.

Confira as próximas programações:

SETEMBRO

No primeiro domingo de setembro (7), é celebrada a 44ª edição do Círio de Nossa Senhora do Bom Remédio, no Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio, no bairro do Coqueiro, em Belém.

OUTUBRO

Já em outubro, o Círio de São Francisco de Assis também é realizado no primeiro domingo do mês (5), na Paróquia São Francisco das Ilhas, em Cotijuba. Ainda no dia 5, a Paróquia São Francisco de Assis de Benevides também celebra o círio do padroeiro. No dia 12, a 233ª edição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré acontece na Paróquia Nossa Senhora de Nazaré do Desterro, no bairro Nazaré. E no terceiro domingo do mês, no dia 19, a Paróquia Santa Edwiges celebra o Círio de Santa Edwiges pela 35ª vez.

NOVEMBRO

Em Marituba, a Paróquia Nossa Senhora de Nazaré realiza o Círio de Nossa Senhora de Nazaré, no dia 9. Já em Ananindeua, no dia 23 de novembro, o Círio de Nossa Senhora das Graças é realizado pela Paróquia Santuário Nossa Senhora das Graças da Medalha Milagrosa.

No distrito de Icoaraci, o Círio de Nossa Senhora das Graças também acontece no dia 23, na Paróquia Santuário São João Batista e Nossa Senhora das Graças

DEZEMBRO

No último mês de 2025, são celebrados cerca de sete festividades. Apenas no dia 7, são realizadas quatro programações, sendo elas, o Círio de Santa Bárbara, em Santa Bárbara do Pará, na Paróquia Santa Bárbara, o Círio de Nossa Senhora Imaculada Conceição, em Outeiro, na Paróquia Imaculada Conceição, o Círio de Nossa Senhora da Conceição em Benevides, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição e a 117ª do Círio de Nossa Senhora da Conceição em Mosqueiro, na Paróquia Nossa Senhora da Conceição

No dia 14, no distrito de Mosqueiro, é celebrado o Círio de Nossa Senhora do Ó, pela 140ª edição, na Paróquia Santuário Nossa Senhora do Ó.

No dia 25, dois círios são realizados, o Círio do Meninos Deus em Marituba, na Paróquia Menino Deus e o Círio do Meninos Jesus em Santa Bárbara do Pará, na Paróquia Menino Jesus.