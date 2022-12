Círio de Nossa Senhora do Ó toma as ruas de Mosqueiro; procissão iniciou às 8h10

Com o tema “Maria por uma igreja sinodal”, a 137ª edição do Círio de Nossa Senhora do Ó, na Ilha do Mosqueiro, distrito do Município de Belém, iniciou às 8h10, neste domingo (11). A romaria saiu da Capela do Sagrado Coração de Jesus, após a tradicional missa de abertura. O rito religioso foi celebrado pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa.

O percurso da romaria iniciou na avenida 16 de Novembro, seguindo pela rua Rodolfo Pampolha. Em seguida, a comunidade cristã de Mosqueiro segue pelo Setor de Missão São Sebastião; pela rua 15 de novembro, passando no Hospital Geral de Mosqueiro. Depois, o percurso continua pela Travessa Siqueira, Rua Pedreirinha, Rua Coronel Carlos Bentes, seguindo até a Igreja Matriz de Nossa Senhora do Ó, na Vila.