Círio de Mosqueiro: Arcebispo de Belém reza missa para dez mil pessoas

Em louvor a Nossa Senhora do Ó, a edição 138 do Círio de Mosqueiro começou as 7h30 deste domingo (10), com a missa de abertura celebrada pelo arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira, em frente à Capela do Sagrado Coração, no bairro do Chapéu Virado. Por volta das 8h20, a procissão saiu e trafega pela avenida 16 de Novembro.

Segundo Cristian Amador, bombeiro da Defesa Civil e responsável pela operação, o público estimado é de dez mil pessoas. Taveira realizou o rito, rezou o Pai Nosso e deu início à procissão, que neste ano tem como lema “Maria, a primeira entre os humildes e pobres servos do senhor”.

Fiéis em frente à Capela do Sagrado Coração (Carmem Helena / O Liberal)

O sol dar uma trégua aos fiéis durante a missa e nos primeiros minutos da peregrinação, com o clima nublado do início da manhã.

Os fiéis irão caminhar até a Paróquia Santuário, na praça da Vila. A previsão de chegada da procissão no seu destino final é 11h30.