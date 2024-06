Círio de Miami: procissão com Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré ocorrerá em novembro

A devoção ao Círio de Nazaré, que se originou em Belém e se fortalece todos os anos por todo o país, agora se expande novamente para os Estados Unidos. Pelo segundo ano, a procissão católica será realizada em solo americano, e, já tem data para ocorrer: 17 de novembro. Neste domingo (23), foi realizado o lançamento do Círio de Miami 2024, na Igreja de Santa Catarina de Siena (Saint Catherine of Siena Catholic Church). No evento, também foi apresentado o cartaz oficial da manifestação religiosa, que este ano tem como tema “Perseverar na Oração com Maria, Mãe de Jesus". A escolha do tema segue a orientação da Arquidiocese de Belém, unificando a mensagem da igreja entre o Brasil e os EUA.

Em 2023, a Imagem Peregrina visitou os Estados Unidos pela primeira vez. Durante cinco dias, a comitiva vinda de Belém, formada pela Diretoria da Festa de Nazaré (DFN), Guardas de Nazaré e pelo Pe. Francisco Cavalcante, realizou uma intensa agenda. Ao todo, foram nove visitações em paróquias e instituições nos condados de Miami-Dade e Broward, permitindo que mais de mil pessoas estivessem próximas à Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré.

O idealizador do Círio de Miami, o publicitário paraense Carlos Waldney, está entusiasmado com a segunda edição do evento nos Estados Unidos. Segundo ele, o evento que ocorreu neste domingo marca o início de uma jornada que incluirá visitas a diversas cidades, como Fort Myers, Tampa, Orlando, Margate, Weston, Delray Beach, Boston, Doral e Miami Beach, além das comunidades locais e paróquias de Miami.

"Estamos ansiosos e muito gratos pelo segundo ano. No ano passado, foi emocionante realizar o primeiro Círio fora do Brasil, e este ano esperamos uma repercussão ainda maior devido à antecipação na divulgação. Em 2023, tivemos menos de 30 dias para promover o evento; agora, estamos preparados com quase quatro meses de antecedência", comentou Carlos.

A agenda inicial das visitações da Imagem Peregrina focará em áreas com alta concentração de brasileiros, com especial atenção para a Flórida, que possui a segunda maior comunidade brasileira nos EUA. "Vamos também fazer uma visita especial a Ave Maria, uma cidade próxima, fundada com base na devoção a Nossa Senhora", acrescentou o idealizador.

Para ele, a importância de trazer a Imagem de Nossa Senhora de Nazaré, atrelada à devoção, para os Estados Unidos vai além das fronteiras físicas. "É uma devoção que une pessoas de várias partes do Brasil e do mundo. A fé em Nossa Senhora de Nazaré é um alicerce espiritual que nos fortalece, especialmente em um país com diferentes desafios culturais e comunitários”, afirmou Carlos.

O tema deste ano foi escolhido para unificar a mensagem entre Miami e Belém, seguindo as diretrizes da Arquidiocese. Carlos destacou a expectativa de difundir essa mensagem com ainda mais impacto este ano: "Queremos fortalecer a devoção e ampliar seu alcance”.

Desde sua chegada aos EUA há dois anos e meio, Carlos tem visto um feedback positivo da comunidade. "O interesse e a participação nas missas e eventos relacionados a Nossa Senhora de Nazaré têm sido fantásticos. As pessoas estão ansiosas pelo segundo Círio, perguntam sobre datas e como participar. Isso nos motiva a continuar esse trabalho”, disse.