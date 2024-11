Círio de Icoaraci: confira o trajeto da procissão que será realizada neste domingo (24)

Em Icoaraci, o Círio de Nossa Senhora das Graças leva milhares de fiéis às ruas neste domingo (24), marcando 72 anos de tradição. Antes da procissão, a programação iniciará com uma missa, às 7h. A celebração será em frente à Igreja de São Sebastião, na Orla de Icoaraci, presidida pelo Padre Luan Tavares, vigário do Santuário Nossa Senhora do Bom Remédio. Com o tema “Maria, cheia de graça, mestra da oração”, a festividade inicia nesta sexta-feira (22).

Após a missa, a procissão do Círio seguirá o seguinte trajeto: Igreja de São Sebastião, Rua Siqueira Mendes, Rua Dr. Lopo de Castro, Rua Manoel Barata, Travessa dos Berredos, Rua Coronel Juvêncio, Sarmento, Rua Dr. Lopo de Castro, Rua Padre Júlio Maria até o Santuário de São João Batista e Nossa Senhora das Graças. Na chegada, haverá uma Santa Missa presidida pelo Arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Corrêa.

Festividade

Além desse ponto alto, a festividade conta com programação diária, a partir das 18h, incluindo missas com padres convidados e atividades culturais. Outro destaque do festejo é a 19° Caminhada da Juventude no sábado( 30), e o 32° Círio das Crianças no domingo 1° de dezembro. A festividade encerra no dia 3 de dezembro com Santa Missa presidida por Dom Paulo Andreolli, Bispo Auxiliar da Arquidiocese de Belém.

Além disso, este sábado (23) será marcado pela Translação. A concentração da romaria será às 18h30 na Paróquia de Fátima. Antes da saída da procissão, uma missa presidida pelo pároco de Nossa Senhora de Fátima, Padre Adalberto do Espírito Santo Brandão. Em seguida, a Translação com a Imagem de Nossa Senhora das Graças seguirá até a Igreja de São Sebastião, na Orla do Cruzeiro.

Nessa procissão noturna, os fiéis percorreram diversas ruas de Icoaraci com a Imagem de Nossa Senhora no seguinte trajeto: Igreja Matriz de Nossa Senhora de Fátima, Avenida Augusto Montenegro, rua Oito de Setembro, rua Dr. Lopo de Castro, rua 15 de Agosto, travessa Pimenta Bueno até Igreja de São Sebastião.

História

O Círio de Icoaraci teve seu início com a devoção primordialmente em São Brás, em 1949, quando ocorreu um evento extraordinário: um quadro com a imagem de Nossa Senhora derramou lágrimas na casa de uma senhora chamada Zenóbia Castro, localizada na Av. Conselheiro Furtado, onde hoje se encontra a Capela dedicada a Santa.

Por conta disso a devoção começou com as romarias dos moradores de Icoaraci à capela de Nossa Senhora em São Brás. Já em 1952, foi realizado o primeiro Círio de Nossa Senhora das Graças, inspirado no Círio de Nossa Senhora de Nazaré. Inicialmente, ocorria no segundo domingo de novembro, mas anos depois a data foi fixada para o quarto domingo, mais próximo do dia da Padroeira.