Círio da Assembléia Paraense será nesta sexta (26), com visita da imagem de Nossa Sra. de Nazaré

A programação terá início no Pórtico da João Paulo II (Sede Campestre)

Ayla Ferreira*
fonte

Círio AP 2024. (Foto: Divulgação / Assembléia Paraense)

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré, padroeira dos paraenses, irá visitar a Assembléia Paraense nesta sexta-feira (26). A chegada será às 19h, no Pórtico da João Paulo II (Sede Campestre), e marca o início da programação do Círio da Assembléia Paraense 2025. 

O pórtico será o local de concentração para a procissão e homenagens à Nossa Senhora de Nazaré durante o percurso. Já no Salão de Festas, será realizado o Rito da Bênção, e no Deck 360° haverá homenagens à Santa, com a participação de diversos artistas, com corais, orquestra, solistas e shows do DJ Tarrika e da cantora Juliana Sinimbú .

O evento é aberto para sócios e sócias de todas as idades. Cada sócio(a) proprietário(a) poderá emitir até dois (2) convites da cota mensal, no site, app e atendimento virtual Ana Paula, de forma fácil e prática. Os convidados devem apresentar documento oficial com foto na entrada. 

Não serão utilizados descartáveis no evento. O Copinho do Bem será o copo oficial da programação, e o participante poderá solicitá-lo em qualquer ponto de venda e utilizá-lo para o consumo das bebidas disponíveis. Ao final do evento, é possível devolver o Copinho ou levar para casa após pagar a taxa de R$7,00 por cada copo.

É permitido também trazer o Copinho do Bem de eventos anteriores ou mesmo copos térmicos próprios, sendo estes servidos na medida de 400ml.

Confira a programação

19h – 1ª homenagem, na chegada da Imagem Nossa Senhora de Nazaré, pela João Paulo: Amanda de Paula (trio);

19h30 – Procissão Círio AP, com celebrante Pe. André Luiz;

– 2ª homenagem | Deck 360º: Orquestra Paraense de Cinema;

– 3ª homenagem | Restaurante Central: Coral Belencanto;

– 4ª homenagem e Rito da Benção | Salão de Festas: Solista Elizabeth Moura e Coral AP. Celebrante Pe. André Luiz.

21h – DJ Tarrika e Juliana Sinimbú | Deck 360º.

O evento é aberto para sócios e sócias de todas as idades.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Fabiana Batista, coordenadora do Núcleo de Atualidades

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

