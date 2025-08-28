Círio 2025: rito de retirada das fitas de devoção será neste sábado (30)

As tradicionais ‘fitinhas’ do Círio de Nazaré, utilizadas como expressão de fé e pedidos à Virgem de Nazaré, são conhecidas por colorirem as ruas e pulsos de promesseiros ao longo da festividade católica. Neste sábado (30), a partir das 4 horas da manhã, a Basílica Santuário de Nazaré realiza o tradicional rito da retirada das fitas de devoção amarradas no portão em frente à igreja. O rito será acompanhado por um momento de oração em intenção aos pedidos depositados nas fitas, que acontecerá às 5 horas.

Desde o ano passado, a retirada conta com o auxílio da Guarda de Nazaré. A prática, que já se tornou parte da piedade popular paraense, reúne fiéis que durante todo o ano deixam suas fitinhas como expressão de fé e pedidos à Virgem de Nazaré. Não há previsão para o término da programação, que depende da quantidade de pessoas presentes e de fitas a serem retiradas.

Segundo o Padre Barnabita Josué Bosco, o gesto possui um profundo significado para os devotos. “As Fitas de Devoção a Nossa Senhora de Nazaré são sinônimo de fé. Durante todo o ano os fiéis devotos amarram suas fitinhas no gradil em frente à Basílica Santuário, esse gesto é para o fiel um compromisso com Deus e Nossa Senhora, pois a cada pedido feito, o devoto se compromete a viver os ensinamentos de Cristo”, explica.

Piedade

Segundo o Padre Josué, o rito possui uma simbologia própria. “Esse carinhoso apelo que as fitinhas têm junto aos fiéis faz jus a uma cerimônia especial para a retirada, que acontece periodicamente, dando oportunidade para outros fiéis também fazerem seus pedidos à Virgem. A retirada das fitas termina com o ritual de incineração dos pedidos, que simbolicamente se tornam fumaça e sobem aos céus”, destaca.

A piedade popular é uma forma de expressar a fé que reflete a profunda sede de Deus. Em reconhecimento à fé dos fiéis, os Padres Barnabitas mantêm viva essa tradição anual, reafirmando o valor da devoção mariana e a força da espiritualidade popular.

Veja os detalhes da programação

‘Retirada das fitas’

Data: sábado, 30 de agosto

Hora: a partir de 4h da manhã

Local: Basílica Santuário de Nazaré. Av. Nª Sra. de Nazaré, 1300 - Nazaré, Belém - PA, 66035-145.

*Ayla Ferreira, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de João Thiago Dias, coordenador do Núcleo de Atualidades