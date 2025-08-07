Círio 2025: PM do Pará e DFN reforçam parceria para garantir a segurança dos fiéis

A Polícia Militar do Pará recebeu, nesta quinta-feira (7), representantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para alinhar o planejamento das ações de segurança do Círio 2025. A visita institucional ao Comando-Geral da corporação, em Belém, reforça a parceria entre as instituições na preparação da maior manifestação religiosa da região amazônica.

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, destacou o compromisso do Governo do Estado, por meio da corporação, em garantir um evento seguro e organizado. “A segurança é essencial para o Círio. Temos um Estado que se coloca à disposição para que a população possa viver sua fé de forma tranquila. A Polícia Militar tem atuado de forma estratégica, com planejamento antecipado, e estamos prontos para apoiar, como sempre, esse momento tão especial para os paraenses. O Círio é uma construção coletiva, e a PM abre as portas, como todos os anos e em 2025, não será diferente”, afirmou o comandante.

Durante o encontro, os representantes da Diretoria da Festa de Nazaré ressaltaram que o planejamento da edição de 2025 está em andamento desde o ano passado, com reuniões periódicas junto aos órgãos parceiros, garantindo uma estrutura alinhada para as procissões e atividades religiosas. “Nosso compromisso é garantir que a população se sinta segura para viver sua fé. Todas as instituições têm sido parceiras, e a Polícia Militar, mais uma vez, demonstra total apoio à realização do Círio. Estamos sendo recebidos da melhor forma e confiantes de que teremos mais uma edição marcada pela paz e organização”, declarou Antônio Souza, coordenador do Círio 2025.

Como forma de agradecimento e símbolo do início da parceria, os coordenadores presentearam o comandante-geral com o cartaz oficial do Círio 2025. A Polícia Militar seguirá atuando de forma integrada por meio do Departamento Geral de Operações (DGO), assegurando o planejamento e a execução de ações coordenadas para garantir a segurança dos promesseiros durante todo o período da festividade.