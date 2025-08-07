Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Belém chevron right

Círio 2025: PM do Pará e DFN reforçam parceria para garantir a segurança dos fiéis

Durante o encontro, os representantes da Diretoria da Festa de Nazaré ressaltaram que o planejamento da edição de 2025 está em andamento desde o ano passado

O Liberal
fonte

A Polícia Militar do Pará recebeu, nesta quinta-feira (7), representantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN). (Reprodução)

A Polícia Militar do Pará recebeu, nesta quinta-feira (7), representantes da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN) para alinhar o planejamento das ações de segurança do Círio 2025. A visita institucional ao Comando-Geral da corporação, em Belém, reforça a parceria entre as instituições na preparação da maior manifestação religiosa da região amazônica.

O comandante-geral da PMPA, coronel Dilson Júnior, destacou o compromisso do Governo do Estado, por meio da corporação, em garantir um evento seguro e organizado. “A segurança é essencial para o Círio. Temos um Estado que se coloca à disposição para que a população possa viver sua fé de forma tranquila. A Polícia Militar tem atuado de forma estratégica, com planejamento antecipado, e estamos prontos para apoiar, como sempre, esse momento tão especial para os paraenses. O Círio é uma construção coletiva, e a PM abre as portas, como todos os anos e em 2025, não será diferente”, afirmou o comandante.

Durante o encontro, os representantes da Diretoria da Festa de Nazaré ressaltaram que o planejamento da edição de 2025 está em andamento desde o ano passado, com reuniões periódicas junto aos órgãos parceiros, garantindo uma estrutura alinhada para as procissões e atividades religiosas. “Nosso compromisso é garantir que a população se sinta segura para viver sua fé. Todas as instituições têm sido parceiras, e a Polícia Militar, mais uma vez, demonstra total apoio à realização do Círio. Estamos sendo recebidos da melhor forma e confiantes de que teremos mais uma edição marcada pela paz e organização”, declarou Antônio Souza, coordenador do Círio 2025.

Como forma de agradecimento e símbolo do início da parceria, os coordenadores presentearam o comandante-geral com o cartaz oficial do Círio 2025. A Polícia Militar seguirá atuando de forma integrada por meio do Departamento Geral de Operações (DGO), assegurando o planejamento e a execução de ações coordenadas para garantir a segurança dos promesseiros durante todo o período da festividade.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

pmpa

DFN

círio 2025

Belém
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM BELÉM

DIA DOS PAIS

Grupo Liberal celebra Dia dos Pais com humor e sabores da Amazônia

A iniciativa reforça o compromisso do Grupo Liberal com o bem-estar de seus colaboradores, criando espaços de reconhecimento, descontração e valorização

07.08.25 19h22

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Parque Estadual do Utinga em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Parque Estadual do Utinga Camillo Vianna, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

07.08.25 14h00

BELÉM 

Prefeitura retira 14,6 toneladas de fios irregulares de postes em Belém

Operação Rede Segura promove segurança e melhora visual urbano na capital paraense

06.08.25 18h00

Vai de ônibus!

Saiba como chegar de ônibus ao Museu do Círio em Belém

Descubra como ir de ônibus ao Museu do Círio, saiba onde fica, o que fazer por lá e quais linhas passam pelo ponto

06.08.25 15h52

MAIS LIDAS EM BELÉM

Mobilidade urbana

Como usar os patinetes elétricos em Belém? Veja regras, qual aplicativo e dicas

Belém é a primeira capital do Norte a oferecer serviço com 600 patinetes elétricos; saiba onde alugar e o que fazer se acabar a bateria

04.08.25 13h17

BELÉM

Mobilidade urbana: Belém passa a contar com patinetes elétricos públicos; veja como e onde usar

O projeto-piloto contará, de forma gradual, com 600 patinetes elétricos em Belém. A novidade começa a valer neste domingo (3/8)

02.08.25 12h50

BELÉM

Belém estreia patinetes elétricos e se torna a primeira capital do Norte com o serviço

Segundo a prefeitura, o objetivo é ampliar as opções de deslocamento e reduzir a dependência dos carros

03.08.25 19h18

LUTO

Morre pastor Firmino Gouveia, líder histórico da Assembleia de Deus em Belém

Considerado um dos nomes mais importantes da história da Assembleia de Deus em Belém, Firmino foi o sétimo líder da igreja-mãe e atuou como missionário e pastor

05.08.25 20h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda