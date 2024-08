Círio 2024: inscrições para socorrista voluntário iniciam na próxima segunda-feira (12)

As inscrições para quem deseja ser socorrista voluntário durante as procissões do Círio de Nazaré 2024 iniciarão na próxima segunda-feira (12) e seguirão até o dia 20 de setembro, como informado pela Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec) nesta quarta-feira (7). Podem se inscrever pessoas com 18 anos ou mais e profissionais de saúde que estejam aptos para realizar atividades físicas. A inscrição deve ser feita na sede da Comde, na Aldeia Cabana, localizada no bairro da Pedreira.

Para efetuar a inscrição, é necessário apresentar um documento oficial com foto (como RG, CNH, Carteira de Trabalho ou carteira oficial de classe), CPF e comprovante de residência em nome do candidato ou dos pais. Profissionais de saúde, como técnicos de enfermagem e enfermeiros, devem também apresentar a carteira atualizada do Conselho Regional de Enfermagem (Coren).

Treinamento

Os voluntários selecionados passarão por treinamento, que ocorrerá aos sábados, durante todo o mês de setembro, das 8h às 12h (parte teórica) e das 14h às 18h (parte prática), no auditório da Aldeia Cabana, no bairro da Pedreira. Os socorristas voluntários da Prefeitura de Belém vão atuar principalmente nas duas principais procissões em homenagem a Nossa Senhora de Nazaré.

Eles atuarão na Trasladação, realizada no sábado anterior ao Círio; quando serão disponibilizados oito postos de atendimento aos romeiros; e a grande romaria, que acontece no segundo domingo de outubro, que contará com nove postos de atendimento.

Importância do voluntariado

Durante eventos de grande porte como as procissões do Círio de Nazaré, que atraem milhões de pessoas, a demanda por assistência médica e suporte é significativa. O presidente da Comissão Municipal de Defesa Civil de Belém, Claudionor Corrêa, explica a alta demanda de atendimentos e ressalta a importância da participação de voluntários para suprir a demanda destes dias.

"Com a grande concentração de pessoas nas procissões, o calor, a fadiga, a desidratação e outros fatores aumentam o número de atendimentos necessários", destaca. Ele também ressalta que "a presença de voluntários é essencial para garantir que todos possam participar das romarias com segurança e evitar complicações."

Além da solidariedade e acolhimento, participar do Círio como voluntário é uma oportunidade de contribuir para a realização de um evento que representa a fé e a devoção de muitos brasileiros e também vivenciar de perto a cultura e a tradição paraense que fazem do Círio de Nazaré um dos maiores eventos religiosos do Brasil.

Serviço

Inscrições para voluntários no Círio 2024

Período de inscrição: 12 de agosto a 20 de setembro

Local: Sede da Comissão Municipal de Defesa Civil (Comdec), na Aldeia Cabana, 1º andar - avenida Pedro Miranda, bairro da Pedreira

Documentação necessária: Documento oficial com foto (RG, CNH, Carteira de Trabalho ou carteira oficial de classe), CPF, comprovante de residência em nome do candidato ou de seus pais. Para profissionais de saúde da área de enfermagem: carteira atualizada do Conselho Regional de Enfermagem (Coren)

Treinamento: Aos sábados do mês de setembro, das 8h às 12h (parte teórica) e das 14h às 18h (parte prática), no auditório da Aldeia Cabana