Círio 2024: Guarda de Nazaré retira as fitas da Basílica Santuário de Nazaré, neste sábado (29)

As fitinhas são um dos símbolos mais tradicionais da festa do Círio de Nazaré. Ao longo do ano, muitos devotos "amarram" seus pedidos e intenções nas grades da Basílica Santuário de Nossa Senhora de Nazaré. Na manhã deste sábado (29), foi realizada a retirada das fitas amarradas no portão do Santuário da Rainha da Amazônia. O evento anual marca a remoção e incineração das fitinhas.

Neste ano, em celebração ao meio século de existência da Guarda de Nazaré, foram escolhidos 50 guardas para participarem do momento. Durante o trabalho de retirada, os guardas rezam o rosário, que, segundo eles, é uma forma de rogar e renovar os pedidos dos fiéis, além de evangelizar.

Oscar Pimenta Filho, coordenador da Guarda de Nazaré, descreve a cerimônia de retirada das fitas como uma ocasião de evangelização e serviço a Deus e Nossa Senhora de Nazaré. Ele explica que o convite aos guardas foi feito pelos Padres Barnabitas, que estão a frente dessa força tarefa todos os anos.

“Essa é uma forma de evangelizarmos. Aqui rezamos o rosário e colocamos em intenção de cada um que esteve aqui fazendo suas preces. Nossa missão é ajudar para que essas graças sejam alcançadas, por meio da oração e do trabalho”, disse Oscar.

O coordenador ainda explica que, após a retirada, as fitas serão levadas à Benevides onde serão incineradas e as cinzas usadas em rituais da igreja católica no futuro. Antes de iniciar o trabalho da retirada foi feito um momento de oração e de união do grupo.

Rodrigo Abrahão é guarda há seis anos e diz que poder participar deste momento é muito significativo: “A gente se sente muito feliz em participar deste momento. Fomos convidados para fazer esse trabalho de evangelização e de renovação dos pedidos dos fiéis que passaram por aqui”.

Assim como toda a Basílica, com a retirada, os portões passam por serviços de manutenção e restauração que acontecem todos os anos, em preparação para os eventos do Círio de Nazaré.