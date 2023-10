Círio 2023: Devotos formam fila para visita à Imagem Peregrina nesta segunda

Desde as primeiras horas desta segunda-feira (9), vários devotos se reuniram em frente à Basílica Santuário para visitar a Imagem Peregrina de Nossa Senhora de nazaré. Por volta das 8h20, quando os portões da Praça Santuário foram abertos, os fiéis acompanharam o momento em que a santa foi colocada na redoma, onde permanecerá durante os 15 dias da quadra nazarena para visitação até o retorno à capela do Colégio Gentil. Ao término da grande procissão, no último domingo (8) a Imagem Peregrina foi conduzida para o interior da Basílica Santuário, onde foi celebrada uma missa.

Em meio a louvores, pedidos e preces de agradecimento por graças alcançadas, a emoção em poder ver de perto a Imagem Peregrina foi um sentimento compartilhado por todos. A fila para visitação já era grande quando os portões de acesso à Praça Santuário, onde fica o altar construído especialmente para abrigar a imagem durante a quadra nazarena, foram abertos. Mas o ritmo acelerado permitiu que a fila caminhasse rapidamente.

Entre os devotos que aguardavam na fila para ver a Imagem Peregrina estava Cilane Santos e os pais, Raimunda e Juraci Santos. “Todos os anos a gente participa da missa, pois é a oportunidade da gente trazê-los para ficarem mais próximos da santinha, de quem já recebemos tantas graças. Ficamos muito felizes nesse momento. É uma bênção poder estar perto dela todos os anos. E nesse é mais especial, pois eles completam 60 anos de casados. Então só temos a agradecer à Virgem de Nazaré. Viemos bem cedinho pois é o horário mais tranquilo em que podemos trazê-los para acompanhar esse momento”, relatou.

Laís Freitas é personal trainer e esteve na praça santuário para acompanhar uma aluna idosa. Emocionada, ele diz ser grata pela graça alcançada. “Vim agradecer a Nossa Senhora por uma aluna. Eu pedi muito por ela, pois ela tem problema respiratório, ela adquiriu esse problema. Eu pedi muito à santa e a Jesus Cristo que ela ficasse curada e pudesse voltar a ter a qualidade de vida. Graças a Deus e Nossa Senhora, nosso Senhor Jesus nos ouviu. Hoje eu trouxe ela aqui para agradecer”, conta.

Outro devoto que veio de Ananindeua para Belém visitar a Imagem Peregrina é Fernando Antônio Figueira Rodrigues, de 81 anos. Com os olhos cheios de lágrimas de emoção, ele conta que todos os anos visita a santa após o Círio de Nazaré.

“Vim fazer a visitação para a nossa mãezinha. Eu estou com um problema no joelho e não pude estar no círio, então aproveitei e vim agora de manhã fazer a visita. Neste ano vim pedir pela minha saúde. E que ela nos oriente no caminho do senhor. Nem tenho palavras para descrever como é estar aqui tão perto dela. A emoção é tanta que a gente começa a chorar. É algo inexplicável, só ela mesmo que sabe”, afirma

Bem antes dos portões da Praça Santuário serem abertos, algumas pessoas já aguardavam no local. A primeira da fila era Socorro Pinto, que trabalha como tutora de crianças em uma residência na Avenida Nazaré. Apesar de não ser católica, ela relata que o desejo de ver a Imagem Peregrina a fez ir até o local.

“Como cheguei mais cedo no trabalho, aproveitei pra vim aqui passear e visitar a imagem. Não é a minha religião, mas eu admiro, acho bonito. É uma fé que envolve todo mundo e todas as crenças. É um só Deus, mas cada um tem sua particularidade. Como as pessoas dizem, o Círio realmente é o Natal dos paraenses. Muita gente vem do interior para acompanhar, as pessoas se reúnem em casa e com a família. É muito amor e muita união. Eu vou esperar até umas oito horas. Depois vou ali tirar umas fotos, pois tudo é bonito nesse tempo de Círio. Não é a minha religião, mas eu sinto. Todos sentem uma coisa diferente no ar”, declara Socorro, que é evangélica.

A imagem original de Nossa Senhora fica no Glória, dentro da Basílica Santuário. E para que os fiéis se sintam perto da santa, a Diretoria da Festa de Nazaré disponibiliza outra imagem, a Peregrina, para ficar em exposição na Praça. A visitação da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré irá ocorrer durante quinze dias, período que dura as festividades da quadra nazarena.

Os devotos podem ir até o altar central da Praça Santuário, em Belém, de 8h até às 21h. Após esse período, a santa é recolhida para dentro da sacristia da Basílica e somente retorna no dia seguinte.