Círio 2023: Tv Liberal reúne colaboradores e patrocinadores para saudar e Virgem de Nazaré

Dando continuidade a tradição de homenagear Nossa Senhora de Nazaré, a Tv Liberal reuniu dezenas de colaboradores e patrocinadores ao longo das duas principais romarias que fazem parte da Quadra Nazarena: a Trasladação, no sábado (07), e o Círio, no domingo (08). Muita fé, devoção e alegria marcaram a passagem da Imagem Peregrina pelo local. A iniciativa acompanha, ainda, a transmissão realizada pelos veículos do Grupo Liberal que, há 46 anos, mostram ao mundo a festa católica.

Rose Maiorana, diretora comercial do Grupo, destacou que o momento é muito importante e promove, além da interação com as pessoas, uma maior recordação da memória do fundador do Grupo Liberal, Romulo Maiorana. “Ele considera o Círio, o natal. Então, para ele, o Círio era tudo, e como eu acompanhei desde criança a inauguração da TV, é muito satisfatório. Eu fico muito emocionada, vejo todo mundo feliz, alegre… É um espaço legal para recebermos os patrocinadores e viver esse momento de confraternização”, afirma.

Para Bruno Branco, gerente de relacionamento com as afiliadas da Globo, a experiência de acompanhar o Círio, pela primeira vez, foi impactante. “Eu já estive em Belém algumas vezes, mas é a primeira oportunidade de acompanhar o Círio. Estou extremamente emocionado, já sabia que era uma festa muito grande e é realmente impressionante ver a fé de todo mundo. Fico até emocionado, novamente, em falar, porque nunca tinha visto nada parecido”, diz.

Resultado da transmissão é comemorado

Este ano, a transmissão realizada pelo Grupo Liberal alcançou cerca de 20 países. Rodrigo Lopes, diretor de negócios da Tv Liberal, comemorou o feito. “Hoje, o mundo está conhecendo cada vez mais através das redes sociais também. Estamos com os nossos portais, a gente tem a transmissão, que eu recebi a informação: mais de 20 países acompanhando ao vivo. Então, é sempre bom estar estruturado, as marcas estarem sempre presentes e tendo um resultado fantástico institucionalmente”.

“Ano passado eu cheguei [em Belém] e praticamente cinco dias depois teve o Círio. Eu já fiquei muito emocionado, é uma energia contagiante. É uma coisa fantástica e não tem explicação, só quem participa mesmo”, completou Rodrigo.

A vice-presidente do Grupo Liberal, Rosângela Maiorana, explicou que a transmissão é uma tradição e uma promessa pessoal de Romulo Maiorana. “A Tv Liberal transmite o Círio de Nazaré há 46 anos e foi uma promessa do meu pai, quando ele inaugurou a tv, que ele iria transmitir o primeiro Círio a cores. Ele transmitiu. Então, a gente poder, ao longo desses 46 anos, continuar com essa transmissão, que envolve mais de 200 colaboradores e que consegue levar não apenas para o Pará, mas para o mundo inteiro, é um privilégio”.

Emoção

Vicente Noronha, reitor do Centro Universitário Fibra, também esteve presente na Tv Liberal para saudar a Virgem de Nazaré. Para ele, o momento foi de congratulação e devoção. “É realmente uma felicidade muito grande podermos presenciar aqui dentro, bem próximo do povo, aqui dentro da TV Liberal, junto do povo, passando a santa ao nosso lado. Realmente é um momento indescritível e nos enche de emoção. Pedimos a Nossa Senhora que possa fazer com que todas as famílias do mundo inteiro”, frisou.

O Diretor-Presidente do Instituto Cultural Vale, Hugo Barreto, destacou também que “é uma alegria estar ao lado da maior manifestação cultural do Pará há 21 anos. Não há nada mais paraense do que o Círio de Nazaré e todos os saberes e fazeres tradicionais que fazem com que esse evento seja único. Só quem vive o Círio pode compreender. Que em 2023 esta seja mais uma oportunidade especial para que as pessoas tenham uma experiência renovadora e sejam transformadas por ela de alguma maneira”.

Homenagem na Trasladação

Quando a Berlinda passou pela TV Liberal, na avenida que leva seu nome, foi recebida com fogos e saudações pelo veículo de comunicação. Rodrigo Vieira, diretor de Marketing da Rede Liberal, fala sobre a homenagem que a TV Liberal presta anualmente e que este é um momento simbólico ao grupo, pois a santa passa e é vista de perto do lounge e estúdio criado para a passagem dela.

“A TV Liberal recebe desde o ano passado os convidados, patrocinadores do nosso projeto do Círio e outros convidados da emissora do grupo também. Então esse ano o que que a gente fez? A gente esse lounge, que você chama de LibLounge, um café da tarde para receber os convidados, para que eles já possam sentir a energia do Círio, possam acompanhar ao vivo a nossa transmissão e aí na sequência eles vão pra arquibancada pra poder ver a devida passagem e prestarem suas homenagens, assim como nós fazemos a nossa homenagem”, disse.