Círio 2022: "Na Praça com Maria" tem segundo momento nesta sexta (4) e sábado (5)

Como parte da caminhada dos paraenses rumo ao Círio 2022, o projeto "Na Praça com Maria" terá sua segunda edição nesta sexta-feira (4) e no sábado (5), na Praça Santuário, no bairro de Nazaré, com direito à presença da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré e show com artistas regionais. A organizção é da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

O público poderá conferir, nesta sexta (4), a partir das 19h, a banda do Corpo de Bombeiros Militar do Pará, Jorginho e banda e o Ministério Filhos da Consolação. Já no sábado (4), será a vez dos cantores Afonso Cappelo e Mahrco Monteiro e da Comunidade Shalon, a partir das 18h.

A Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré estará no altar central da praça para visitas nos dois dias. “A primeira edição, no mês passado, foi dentro da nossa expectativa. Mas queremos que este evento se torne parte das programações oficiais que antecedem a grande festa do Círio, em outubro, e, assim, as famílias possam participar todo mês. Também é uma oportunidade para estar mais próximo da Imagem, fazendo suas orações. Além disso, procuramos prestigiar alguns pequenos empreendedores, com as barracas de comidas”, ressalta Sérgio Reis, diretor de Arraial e Arrecadação da Diretoria da Festa de Nazaré (DFN).

Grandioso

Os shows têm duração de cerca de uma hora. Uma das atrações, Mahrco Monteiro traz no repertório desde músicas marianas, como “Ave Maria”, “Vós sois o lírio mimoso”, “Nossa Senhora”, até as músicas regionais que o consagraram em 35 anos de carreira, entre elas “Chamegoso”, “Guarda-chuva”, “Ilha do Amor”, “Aguê Agá” e “Tudo Num Ser Só”. “É sempre grandioso emocionalmente e espiritualmente participar de um evento do Círio, ainda mais neste momento de pandemia, em que perdemos tanto. A gente precisa estar próximo de Nossa Senhora e renovar nossos valores espirituais. Eu me sinto assim, e será um momento muito particular e especial para mim”, avalia Mahrco Monteiro.

O cantor Afonso Cappelo leva para o show no sábado um repertório voltado para a MPB, para as famílias presentes, com músicas de Djavan, Jorge Vercilo e até Michael Jackson. “É um prazer sempre receber um convite desses, pois sempre tive vontade de tocar na Concha Acústica da Praça Santuário”, revela Afonso Cappelo.

A DFN ressalta que os protocolos de segurança contra a covid-19 serão cumpridos, além do controle de acesso à praça. É obrigatório o uso de máscaras, e a entrada é gratuita.

O Círio de Nazaré é uma realização da Arquidiocese de Belém, Basílica Santuário de Nazaré, Diretoria da Festa de Nazaré, Governo do Estado do Pará e Prefeitura de Belém, além de patrocinadores e apoiadores.