Círio 2022: Benevides saúda a padroeira Nossa Senhora do Carmo

No retorno presencial do Círio de Nossa Senhora do Carmo, neste domingo (10), cerca de três mil devotos saíram às ruas d19:11 10/07/2022o Município de Benevides, para agradecer pelas graças alcançadas e louvar a padroeira da cidade. A procissão foi marcada pela emoção dos fiéis, no retorno presencial em expressiva quantidade, após dois anos do pico da pandemia da covid-19. O Círio marca a abertura da festividade que se prolongará até o próximo domingo (17). No dia 16, sábado, é comemorado o Dia de Nossa Senhora do Carmo.

A programação do 67º Círio de Benevides começou neste domingo às 7h30, com a celebração da missa na Capela Santa Rita de Cássia, no bairro das Flores. A procissão saiu logo depois da celebração litúrgica, por volta das 8h30, para seguir por ruas nos bairros da sede do município. A imagem da santa padroeira foi conduzida pelos devotos até a Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora do Carmo, na avenida Joaquim Queiroz.

Balões

Nessa igreja, o arcebispo metropolitano de Belém, dom Alberto Taveira Corrêa, celebrou a missa final do Círio. "O que me chamou a atenção nesta volta do Círio presencial com a população participando diretamente da romaria foram as homenagens prestadas a Nossa Senhora ao longo do novo trajeto. Essas homenagens ocorreram nas casas, nas esquinas, nos prédios, nas repartições públicas. A Secretaria Municipal de Saúde soltou 111 balões em homenagem as 111 vítimas da covid-19 no município", afirmou padre Hélio Fronczak, pároco de Benevides, à frente da festividade.

O tema do Círio de Benevides 2022 é "Caminhando juntos, com Maria, a cidade se enche de alegria". Essa mensagem serve para fortalecer a comunhão entre os grupos da paróquia. Na mensagem lida na missa deste domingo, foi enfatizada a Parábola do Bom Samaritano, e nesse sentido foi enfatizado a proposta de a Arquidiocese de Belém atuar sempre como uma Igreja Samaritana, para amparar as pessoas mais necessitadas. A Festividade de Nossa Senhora do Carmo, em Benevides, prosseguirá até domingo (17).