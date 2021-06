CÍRIO 2021: Manto realçará religiosidade e terá brilho próprio

O Manto de Nossa Senhora de Nazaré está previsto para ser concluído, no mais tardar, em meados de julho, e será fruto da pesquisa em arte e religisiodade e da criatividade da estilista Lorena Chady, autora do projeto da peça. Outra atração relacionada a esse ícone do Círio em 2021 é que ele trará a marca registrada da estilista Kathia Novellino, responsável pela confecção do manto: a peça realçará a imagem da padroeira dos paraenses e também terá luz própria como homenagem de todos a Rainha da Amazônia.

O Círio sempre possibilitou a reunião da família de Lorena Chady, bacharel em Moda, e. então, para ela, atuar na criação do manto de Nossa Senhora de Nazaré, a partir do convite da Diretoria da Festa, já torna 2021 um ano inesquecível. O casal coordenador da Diretoria, Albano e Paula Martins, conhece o trabalho de Lorena como artista plástica e sabe do empenho dela em pesquisa, particularmente, na arte clássica e religiosa. Daí, a oportunidade inédita para o projeto do manto.

"Foram dois meses de pesquisa, e terminei essa parte do projeto em abril, em um trabalho conjunto com a Diretoria da Festa e a Arquidiocese de Belém, a partir do tema do Círio ("O Evangelho da Família na Casa de Maria") e sugestões e orientações que me foram repassadas", relata Lorena Chady. Ela ressalta que no projeto de criação do manto parte-se de palavras do Evangelho, em um mergulho profundo na religiosidade e história, com o propósito de se transformar palavras em imagens, símbolos, na iconografia mariana "que é linda".

Lorena destaca que no período delicado da humanidade, a pandemia da covid-19. a intenção é se ter um manto que emocione, até porque, se o cenário epidemiológico no segundo semestre não permitir o Círio de forma presencial, o manto e outros símbolos da festividade ganharão uma relevância ainda maior. Para criar o projeto do manto, a estilista pesquisou todos os mantos confeccionados para adornar a imagem da santa, em um acervo de 50 anos de história, e, inclusive, no "Livro do Círio" abrangendo a trajetória hístórica desse ícone mariano. Para Lorena, o manto é um abrigo em todos os sentidos. "O manto, nesta pandemia, e com base no tema do Círio deste ano, funciona um pouco como a Casa de Maria, que representa a casa de todos nós", observa.

Em construção

A confecção do manto já começou e deverá ser concluída até meados de julho. Pela quarta vez, a tarefa está a cargo da estilista Kathia Novelino, cuja mãe, Paula Novellino, havia confeccionado essa peça do Círio de Nazaré em 2006. Paula confeccionou o manto no Rio de Janeiro e o trouxe para Belém. Kathia destaca ser muito bonito, moderno e criativo o desenho do manto, e a partir do momento em que recebeu o projeto iniciou a busca por material, seleção de cores e outros preparativos, tudo para valorizar o processo criativo da autora e, sobretudo, homenagear Nossa Senhora.

Nesse processo, Káthia vai imprimir a marca dela, a de confeccionar um manto com volume, no formato 3D, ou seja, não apenas produzir uma peça apenas, mas realçar os itens que o compõem a fim de que esse símbolo da fé tenha uma presença marcante sob o Sol e também à noite. Para isso, a estilista e dois bordadores atuam de 9 a às 18 horas, todos os dias, de segunda a sexta. "É uma doação completa minha e da Lorena". As duas estilistas e os organizadores do Círio também atuam juntos nessa etapa de confecção do manto.

Para Kathia Novellino, "confeccionar o manto é uma graça; ser convidado para essa ação, isso tudo é algo que se leva para o resto da vida". "Uma vez perguntaram para a minha mãe qual tinha sido a roupa que ela havia confeccionado como a mais importante, e ela respondeu que foi o manto de Nossa Senhora". O amor pelo manto segue a tradição de se manter em boas mãos em 2021.