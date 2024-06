Cinema da terra: curta mostra identidade de crianças nas periferias de Belém (PA)

Quem já desceu uma ladeira ou circulou em terreno plano mesmo em cima de um carrinho de rolimã sabe a sensação de liberdade proporcionada por essa brincadeira, muito apreciada ainda hoje nas periferias de Belém (PA). Pois ela dá título ao curta "Carrinho de Rolimã - Uma Aventura em Alta Velocidade", da produtora Cine Diáspora, que começa a ser rodado a partir desta quarta-feira (12) no Distrito de Outeiro. Quem assina o roteiro é Rafael F. Nzinga, criador da Diáspora, e também é o diretor do filme, com patrocínio da Lei Paulo Gustavo.

"Carrinho de Rolimã é uma brincadeira muito antiga, que tinha muita forma em um tempo em que as tecnologias como celular e computadores não eram tão populares. Então, dá nome ao filme, e ele é um resgate de algo que está se apagando, mas que ainda tem muita forma no imaginário das pessoas nascidas na antes da década de 90", declara Rafael. Ele observa que hoje em dia são vista poucas crianças brincando com carrinho de rolimã, "mas na minha época era febre, todo mundo saía com esses carrinhos".

"Na construção do filme, acabei conversando com muitas crianças que conhecem o brinquedo, o que me deixou até assustado. Pensei que eram menos pessoas, mas a gente vê os olhos de adultos brilharem quando toco no assunto", acrescenta o roteirista do curta.

E uma das intenções do filme é justamente "trazer esse brilho nos olhos dos mais velhos, incentivar que pais e filhos se juntem e construam seus carrinhos como era antes, que gente possa ver as ruas tomadas por brincadeiras que se perderam com o avanço da internet. Não que isso seja ruim, mas incentivar os trabalhos manuais com crianças é muito importante. Isso tudo, discutindo o machismo, como gente faz uma brincadeira presente tão forte na vida dos meninos ser acessível também para as meninas", ressalta Rafael Nzinga.

Filmagens

As filmagens do curta-metragem vão começar nesta quarta-feira (12) e prosseguirão até este domingo (16). "E nesta quinta-feira (13) vamos teremos a grande cena que é corrida. Criamos carrinhos de rolimã especialmente para o filme, e o figurino traz roupas exclusivas e penteados afros. Teremos mais de 50 pessoas trabalhando no curta", repassa Rafael. "Carrinho de Rolimã" tem pré-lançamento previsto para 12 de outubro, Dia da Criança. Depois, o trabalho começa a entrar no circuito de festivais e mostra de filmes.

A intenção da produtora é que esse curta-metragem de ficção, do gênero aventura/comédia possa circular dentro e fora do Brasil, para, em seguida, entrar nas plataformas (todesplay, cardume e outras independentes) e TVs.

Descobertas

Em 20 minutos de duração, o filme vai trazer as descobertas da infância a partir de brincadeiras de rua, como o carrinho de rolimã. No curta-metragem, uma competição de carrinho de rolimã agita a Ilha de Outeiro. Dandara e Ayara querem participar do torneio, mas, para isso, precisam construir o mais veloz carrinho e superar os desafios da infância.

O trabalho movimenta um elenco de 20 crianças nativas da Ilha de Caratateua (mais conhecida como Outeiro). Além das ruas do distrito, o cenário vai contar com a Escola Municipal Helder Fialho Dias. A escolha dessa ilha visa exaltar os pontos positivos das comunidades periféricas de Belém.

Reflexão

Rafael Nzinga conta que o filme abordará temas como sociabilidade na infância, bullying, machismo, respeito aos mais velhos e a luta antirracista. O roteiro prevê cenas dentro de uma escola antirracista. “Buscamos dar leveza a temas que são complexos, utilizando o humor e a aventura para atrair o público e fazer o telespectador refletir e se divertir por meio da obra”, adianta.

Nos dias 22 e 24 de maio, o elenco participou de oficina de interpretação para cinema, com a preparação dos pequenos atores a cargo da diretora e roteirista Tarsila Rosa. "A gente tem, por exemplo, uma das cenas em que uma menina sofre discriminação de gênero, ao ouvir que meninas não podem participar de disputas de carrinho de rolimã. Então, na oficina, eu procurei introduzir o tema do machismo junto às crianças em rodas de conversa, para que elas refletissem sobre o assunto, entre outras pautas presentes no roteiro", diz Tarsila Rosa.

Serviço:

Gravação do curta-metragem “Carrinho de Rolimã”

Na Ilha de Outeiro, distrito de Belém

De 12 a 16 de junho de 2024

Redes sociais: instagram.com/cinediaspora/