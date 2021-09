Cinco bairros de Belém vão ficar sem o fornecimento de água nesta sexta-feira (17); confira

A Companhia de Saneamento do Pará (Cosanpa) informa a população que haverá interrupção no abastecimento de água em cinco bairros de Belém.

De acordo com o comunicado, a suspensão está prevista para iniciar às 22h desta sexta-feira (17) e será necessária para realizar uma manutenção emergencial no sistema que atende os bairros São Brás, Fátima, Canudos e partes do Marco e Pedreira, em Belém.

O serviço deverá ser normalizado gradativamente às 5h deste sábado (18).

Confira o comunicado: